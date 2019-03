Un angajat al unui fast-food a devenit erou după ce a salvat viața unui client

Ajuns la locuința bărbatului, Pascal a bătut la ușă, dar nu i-a răspuns nimeni, ceea ce era neobișnuit având în vedere că era vorba despre un client fidel al restaurantului, potrivit Agrepres.

„Am reuşit să deschid uşa clădirii, apoi am ajuns în faţa apartamentului său de la etajul cinci. Ştiam deja uşa. Am bătut, am bătut tare şi am sunat la uşă ca un nebun”, a povestit Pascal.

Dar bărbatul nu a răspuns, așa că angajatul a sunat pe telefonul mobil al clientului. Atunci și-a dat seama că s-a întâmplat ceva, după ce a auzit telefonul sunând în locuință.

El a aretat poliția, iar serviciile de urgență au ajuns la fața locului. Bărbatul a fost găsit inconștient în pat, în stare gravă.

Cel mai probabil, fără intervenția lui Pascal, bărbatul ar fi murit. El spune că este mulțumit că a intervenit și că are „un sentiment plăcut” că a putut să ajute.

