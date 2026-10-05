Theo Rose a susținut un concert în aer liber pe Calea Victoriei, unde și-a făcut apariția într-o Dacie. Abia după cântare artista a explicat de ce a ținut morțiș să aibă în preajmă o găleată.

Calea Victoriei s-a aglomerat duminică după-amiază, după ce Theo Rose și-a invitat fanii la un concert în aer liber. Artista a anunțat pe rețelele de socializare că întâlnirea are loc la ora 16.00, iar răspunsul publicului a fost pe măsură.

Theo Rose a cântat pe Calea Victoriei

Oamenii s-au adunat rapid pentru a o asculta live și a interacționa cu jurata de la Vocea României.

Sosirea îndrăgitei cântărețe a fost specială. Theo Rose și-a făcut apariția la bordul unei Dacii clasice, condusă de un șofer, stârnind imediat entuziasmul tuturor celor prezenți.

Ca de fiecare dată, artista a reușit să țină publicul aoroape și să fredoneze împreună cele mai iubite piese din repertoriul ei. Un detaliu a atras însă atenția multor persoane, respectiv o găleată albastră care era purtată de o persoană din echipa artistei.

Motivul pentru Theo Rose a vrut să aibă în preajmă o găleată

Misterul a fost elucidat ulterior chiar de Theo Rose. „Mă credeți dacă vă zic că găleata aia o purtam după noi pentru eventualitatea în care îmi vine să vomit de emoții?”, a explicat artista în mediul online, alături de o imagine în care persoana din echipa ei ținea găleata în mână chiar în timpul spectacolului.