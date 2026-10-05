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Theo Rose a susținut un concert în aer liber pe Calea Victoriei, unde și-a făcut apariția într-o Dacie. Abia după cântare artista a explicat de ce a ținut morțiș să aibă în preajmă o găleată.
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Calea Victoriei s-a aglomerat duminică după-amiază, după ce Theo Rose și-a invitat fanii la un concert în aer liber. Artista a anunțat pe rețelele de socializare că întâlnirea are loc la ora 16.00, iar răspunsul publicului a fost pe măsură.
Oamenii s-au adunat rapid pentru a o asculta live și a interacționa cu jurata de la Vocea României.
Sosirea îndrăgitei cântărețe a fost specială. Theo Rose și-a făcut apariția la bordul unei Dacii clasice, condusă de un șofer, stârnind imediat entuziasmul tuturor celor prezenți.
Ca de fiecare dată, artista a reușit să țină publicul aoroape și să fredoneze împreună cele mai iubite piese din repertoriul ei. Un detaliu a atras însă atenția multor persoane, respectiv o găleată albastră care era purtată de o persoană din echipa artistei.
Misterul a fost elucidat ulterior chiar de Theo Rose. „Mă credeți dacă vă zic că găleata aia o purtam după noi pentru eventualitatea în care îmi vine să vomit de emoții?”, a explicat artista în mediul online, alături de o imagine în care persoana din echipa ei ținea găleata în mână chiar în timpul spectacolului.
Pe 12 noiembrie, jurata de la Vocea României va susține un concert la Sala Palatului. „Avem intalnire! “Acorduri Ample” va fi despre poveștile marilor șlagăre, ale artiștilor pe care părinții mei și ai voștri i-au adorat si despre cum muzica poate spune adevărul când noi ne temem să o facem”, a spus Theo Rose.