Constantin Enceanu este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică populară, care de-alungul anilor a făcut multe sacrificii, reușind cu greu să se împartă între carieră și familie. Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, artistul și-a deschis sufletul și a vorbit despre unul dintre cele mai mari regrete ale sale, legat chiar de fiica lui, Cătălina.

Una dintre cele mai de preț persoane din viața lui Constantin Enceanu este fiica sa, Cătălina, pe care artistul o numește „viața lui”.

„Cătălina este viața mea. Mi-a reproșat de atâtea ori că de ziua ei nu am fost acasă. Ea este născută de Sfânta Maria, pe 15 august. Cătălina mea are aproape 40 de ani și din nefericire, pentru mine și pentru ea, în toți acești ani nu știu dacă am fost o dată de ziua ei acasă”, a spus Enceanu la Antena 1.

„Lucrul ăsta mi l-a reproșat. I-am explicat: «Tati, sunt momente în viață când trebuie să faci sacrificii». Nu știu cât de mult m-a înțeles sau cât de mult am înțeles-o eu, dar asta am gândit eu că pot face în acele momente pentru a avea o viață liniștită și fericită”, a declarat Constantin Enceanu la „Furnicuțele”.

Constantin Enceanu și soția lui au împlinit 41 de căsnicie. Artistul spune că i-a spus partenerei sale să nu îi ceară să renunțe la carieră.