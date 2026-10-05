Cutremur în România, luni, 5 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs

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Un cutremur s-a produs luni, 5 octombrie 2026, la ora 08:36:28 (ora locală a României), în zona seismică Vrancea și a avut magnitudinea ml 3,8, la adâncimea de 133,5 km, conform INFP.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 45 km S de Focșani, 59 km S de Buzău, 67 km E de Sfântu Gheorghe, 77 km E de Brașov, 90 km NE de Ploiești.
Duminică, zona seismică Vrancea din județul Buzău a fost zguduită de două cutremure. Primul seism, cu magnitudinea 3,1, s-a produs la ora 6.05, la o adâncime de 114,6 kilometri.
Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a resimțit la 59 km sud de Focșani, 51 km sud de Buzău, 64 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 km est de Brașov și 74 km nord-est de Ploiești.
Al doilea seism, mai puternic, a avut o magnitudine de 3,4 și s-a înregistrat la ora 11.09, la o adâncime de 124,7 kilometri. Orașele apropiate de epicentru includ: Focșani (63 km sud), Buzău (52 km sud), Sfântu Gheorghe (62 km sud-est) și Brașov (64 km est).
Sâmbătă, alte două cutremure au fost înregistrate în aceeași zonă.