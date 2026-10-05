De ce a refuzat Nicușor Dan cetățenia franceză în timpul celor 6 ani de studiu în Franța: „N-am avut nicio ezitare”

Președintele Nicușor Dan a explicat într-un interviu de ce a refuzat cetățenia franceză, deși a petrecut șase ani studiind în Franța. Acesta a subliniat că a plecat din România cu intenția clară de a se întoarce și că nu s-a simțit niciodată complet integrat în Franța.

Nicușor Dan spune de ce a refuzat cetățenia franceză

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre decizia sa de a refuza cetățenia franceză, în ciuda celor șase ani petrecuți la studii în Franța. Într-un interviu acordat la Antena Stars, acesta explică faptul că a plecat din țară hotărât să revină și că nu a avut nicio clipă intenția de a rămâne acolo.

„Am plecat hotărât să mă întorc, n-am avut nicio ezitare, în secunda în care am plecat. Am zis că stau un an, am stat șase, că mi s-a părut interesant ce-am învățat acolo pentru profesia mea. Am plecat să mă întorc”, a declarat președintele.

Chiar dacă i s-a oferit posibilitatea de a obține cetățenia franceză, Nicușor Dan a refuzat, considerând că acest lucru ar fi fost „necinstit”.

„Mi s-a propus să iau și cetățenia franceză, dar am zis că nu. Chiar am avut discuția asta și am spus că nu ar fi onest, cu toate că respect foarte mult și poporul, și cultura franceză și sunt recunoscător că am avut anii ăștia de formare, pe banii statului francez”, a subliniat președintele în interviul de la Antena Stars, potrivit News.ro.

Cum au fost cei șase ani de studii în Franța pentru Nicușor Dan

Deși a apreciat experiența academică și culturală din Franța, Nicușor Dan a recunoscut că nu s-a simțit niciodată complet integrat. Nicușor Dan a petrecut șase ani la studii în Franța, între 1992–1998.

„Profesorul meu, o persoană foarte caldă, mi-a zis la un moment dat: Tu ești cu noi aici, vorbești cu noi, facem probleme, discutăm, dar tu ești cu mintea în România aia a ta”, a povestit președintele.

Nicușor Dan a vorbit despre măsurile pe care le poate lua România pentru diaspora

Întrebat despre măsurile pe care statul român le poate lua pentru a sprijini diaspora, Nicușor Dan a subliniat importanța unor servicii consulare mai eficiente.

„În primul rând, serviciile consulare, dacă ai nevoie să dai o procură, să lucrezi, să-ți schimbi buletinul, pașaportul, lucrurile astea”, a explicat el, în timpul interviului.

De asemenea, președintele a menționat necesitatea îmbunătățirii programului de predare a limbii române pentru copiii din diaspora, considerând că acesta trebuie extins și optimizat. Totodată, a recunoscut că există o diferență semnificativă între calitatea administrației publice din România și cea din alte țări, ceea ce constituie un obstacol pentru cei care ar dori să revină acasă: „Aici, la noi acasă, avem de muncă, să-ți faci o dezbatere succesorală, ceva, la autoritate și vezi că durează de 10 ori mai mult decât ar dura acolo. Asta este ceva ce trebuie să rezolvăm, pentru toată lumea și pentru cei de afară, și pentru cei de aici”.

Ce spune președintele despre întoarcerea românilor din diaspora

Președintele Nicușor Dan s-a declarat optimist în privința întoarcerii românilor plecați în străinătate, estimând că un număr considerabil s-ar putea reîntoarce în țară.

„Sunt convins că se vor întoarce, pentru că noi, trăind tot timpul aici, știm cum este, ca în familie. Nouă ni se pare că n-am făcut nimic. Nu, România a progresat foarte mult și are un potențial foarte mare”, a spus acesta.