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Aproximativ 350 de militari participă, între 5 și 9 octombrie 2026, la exercițiul DANUBE PROTECTOR 26, desfășurat pe brațul Sfântu Gheorghe, la gurile de vărsare ale Dunării. Peste 20 de nave și ambarcațiuni rapide sunt implicate în antrenamentele pentru misiuni de securitate fluvială și situații de criză, în condiții dificile, anunță MApN într-un comunicat.
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Ministerul Apărării Naționale anunță că exercițiul DANUBE PROTECTOR 26 se desfășoară în perioada 5-9 octombrie, pe brațul Sfântu Gheorghe, la gurile de vărsare ale Dunării. La exercițiu participă aproximativ 350 de militari din Flotila Fluvială, Baza Logistică Navală, Centrul 39 Scafandri și Direcția Hidrografică Mariitimă.
În cadrul antrenamentului sunt implicate peste 20 de nave și ambarcațiuni rapide.
„Exercițiul are loc în fiecare an. Echipajele se antrenează pentru misiuni de securitate fluvială și pentru situații de criză, în condiții dificile”, precizează MApN.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, scenariul exercițiului include respingerea inamicului și securizarea căilor de comunicații fluviale împreună cu alte structuri.
Militarii se antrenează și pentru asigurarea libertății de navigație. În cadrul exercițiului sunt aplicate, de asemenea, măsuri de siguranță și protecție a forței. Antrenamentele se desfășoară în condițiile unui conflict simulat și ale unor amenințări asimetrice.
Ministerul Apărării Naționale subliniază importanța Dunării pentru România și pentru navigația europeană. „Dunărea trece prin zece țări, iar prin canalul Rin-Main-Dunăre se poate naviga de la Marea Neagră până la Marea Nordului. Pentru România, are și valoare strategică în ceea ce privește securitatea națională”, se mai arată în comunicatul MApN.
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