Controlul a avut loc sâmbătă, 4 iulie 2026, pe strada 1 Decembrie din orașul Darabani, din Botoșani.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, în urma verificărilor s-a constatat că tânărul avea dreptul de a conduce autovehicule suspendat încă din luna mai 2026.

În plus, oamenii legii au descoperit că tractorul nu era asigurat cu o poliță RCA valabilă și circula fără plăcuțe cu numere de înmatriculare.

Pentru neregulile constatate, conducătorul tractorului a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de peste 5.000 de lei.

Totodată, polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE