Departamentul de Pompieri din Queensland (QFR) a comunicat duminică că sprijină agențiile partenere în investigarea acestor descoperiri. „Echipele continuă să asiste agențiile partenere în urma descoperirii mai multor obiecte potențial periculoase în jurul plajei Forrest”, au transmis pompierii. Cu toate acestea, poliția a asigurat populația că „nu există niciun pericol pentru locuitori” și că incidentul nu face obiectul unei anchete oficiale.

Se presupune că sferele ar fi resturi spațiale, posibil dintr-o rachetă, potrivit unui purtător de cuvânt al Agenției Spațiale Australiene. „Agenția Spațială Australiană oferă sprijin autorităților locale în ceea ce privește presupusele resturi spațiale descoperite la plaja Forrest din nordul Queenslandului. Agenția lucrează pentru a determina natura și originea acestor resturi”, a declarat organizația într-un comunicat.

Queensland Fire and Rescue crews are continuing to assist partner agencies following the discovery of several potentially hazardous objects around Forrest Beach in North Queensland.



Specialist QFR Scientific teams have safely secured a number of the items throughout the weekend… pic.twitter.com/BVq9xJPPlX — Queensland Fire Department (@QldFireDept) July 5, 2026

Alice Gorman, arheolog spațial și expertă în deșeuri spațiale la Universitatea Flinders, a explicat că obiectele par să fie rezervoare de combustibil sub presiune, fabricate din aliaje de titan cu punct de topire ridicat. „Acest lucru sugerează că ar fi putut proveni dintr-o etapă a rachetei – poate o primă sau a doua etapă – care a căzut înapoi pe Pământ în timp ce restul etapei și-a continuat drumul pentru a trimite o încărcătură utilă în spațiu”, a spus Gorman.

Ea a adăugat că aceste structuri, cunoscute sub denumirea de „sfere spațiale”, pot rămâne intacte ani întregi după lansare și pot conține reziduuri de hidrazină, un combustibil de rachetă extrem de toxic.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate proveniența acestor structuri bizare.

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