Un purtător ce cuvânt al Ethiopian Airlines a confirmat că aeronava Boeing 737 s-a prăbușit, la ora locală 8:44, cu 149 de pasageri și opt membrii ai echipajului de zbor la bord.

Avionul plecase din Addis Ababa, Etiopia, și trebuia să ajungă în Nairobi, Kenya. Aeronava decolase de pe Aeroportul Bole la ora 8:38, iar la 8:44 s-a pierdut legătură cu turnul de control.

În acest moment, operațiile de căutare sunt în derulare, transmit autoritățile. Nu există informații despre supraviețuitori sau posibile victime.

Premierul etiopian a transmis condoleanțe familiilor pasagerilor printr-un mesaj postat pe contul de Twitter.

The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express its deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones on Ethiopian Airlines Boeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.

— Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) 10 martie 2019