„Am instituit imediat mecanismul de transfer”

Este vorba despre unul dintre cele două avioane Learjet 75 din dotarea IGAv, care se pare că ar urma să efectueze o misiune de evacuare medicală în dimineața zilei de sâmbătă, 18 octombrie 2025.

„Ambulanța aeriană” va decola din București cu destinația Graz (Austria), având la bord unul dintre răniții grav în explozia devastatoare a unui bloc din cartierul Rahova.

Doi dintre răniții în explozia de vineri din Rahova ar putea fi transferați în străinătate, iar pentru una dintre victime, deja s-a făcut cerere, a anunțat ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Ministrul a explicat de ce se ia în considerare transferul în străinătate pentru pacienții cu arsuri grave. „Se ia în calcul transferul doar a pacienților cu arsuri, pentru că, după cum bine cunoașteți, în momentul de față în România nu există centre pentru marii arși, iar, așa cum am făcut de fiecare dată în ultimele luni, când am înregistrat un pacient cu arsuri severe, am instituit imediat mecanismul de transfer”, a spus Alexandru Rogobete.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

Deflagrație uriașă

O explozie extrem de puternică a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București, în sectorul 5 al Capitalei. Deflagrația s-a produs într-un bloc de locuințe și a avut urmări devastatoare. Imagini de groază au fost surprinse în fața blocului, unde trei oameni au murit și alți 20 au fost răniți, potrivit celui mai recent bilanț.

Primele momente surprinse după explozie arată oameni care țipau disperați și încercau să afle dacă aveau rude sau prieteni prinși sub dărâmături. Praf, fum și bucăți de ziduri căzute au acoperit străzile din jur. Suflul exploziei a fost atât de puternic încât mai multe apartamente au fost distruse complet, iar bucăți din fațada clădirii s-au prăbușit peste mașinile parcate.

Locatarii au fost speriați de bubuitura puternică, iar zona s-a umplut imediat de fum și miros de gaz. Mulți oameni au ieșit în stradă în pijamale, speriați, încercând să-și caute rudele și vecinii. Pe rețelele sociale au apărut relatări potrivit cărora mirosul de gaz se simțea de joi seara.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE