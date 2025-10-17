O explozie puternică a zguduit vineri un bloc de locuințe din Calea Rahovei, București, lăsând în urmă trei morți și 20 răniți, potrivit celui mai recent bilaț.

Transfer în străinătate

Ministrul a explicat de ce se ia în considerare transferul în străinătate pentru pacienții cu arsuri grave.

„Se ia în calcul transferul doar a pacienților cu arsuri, pentru că, după cum bine cunoașteți, în momentul de față în România nu există centre pentru marii arși, iar, așa cum am făcut de fiecare dată în ultimele luni, când am înregistrat un pacient cu arsuri severe, am instituit imediat mecanismul de transfer”, a spus Alexandru Rogobete.

Ulterior, Ministerul Sănătății a oferit ulterior o actualizare detaliată privind starea pacienților.

Situația răniților în explozia din Rahova

La Spitalul Floreasca, un pacient de 68 de ani a fost operat de urgență, o pacientă de 58 de ani necesită intervenție chirurgicală pentru fracturi, iar un pacient de 86 de ani este monitorizat fără leziuni post-traumatice.

La Spitalul Grigore Alexandrescu, un copil cu traumatism cranio-cerebral și fractură de claviculă este supravegheat în secția de neurochirurgie. Un alt copil, intubat și ventilat mecanic, se află în blocul operator.

Spitalul Universitar de Urgență București tratează șase pacienți, dintre care unul în stare gravă, cu arsuri severe, pentru care s-a solicitat transfer în străinătate.

La Spitalul Bagdasar-Arseni sunt internați doi pacienți: o femeie de 78 de ani cu arsuri pe 15% din suprafața corporală și un bărbat de 58 de ani care a refuzat internarea după evaluare.

Două etaje ale blocului din Rahova au fost distruse

Explozia care a avut loc vineri dimineața, într-un bloc din Rahova, a fost una de amploare.

Două etaje ale unui bloc au fost complet distruse în urma deflagrației, iar pereții exteriori ai imobilului s-au făcut bucăți și au căzut în parcare.

Potrivit celor mai recent informații, trei persoane au murit și alte 20 au fost rănite. USISU Ciolpani a anunțat faptul că una dintre persoane a fost descoperită decedată sub dărâmături.

Primele imagini din blocul în care s-a produs explozia de vineri arată distrugeri masive într-unul dintre apartamentele grav afectate.

În filmarea surprinsă din dronă se vede cum tavanul apartamentului s-a prăbușit complet, iar pereții exteriori au fost distruși, bucățile de beton fiind aruncate în parcare.

