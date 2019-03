Un avion s-a prăbușit în Florida. Cinci oameni au murit

Aparatul de tip Piper a aterizat în lacul Okeechobee, iar conform şerifului din Palm Beach County, cinci persoane au murit. Potrivit martorilor, un alt pasager ar fi supravieţuit şi ar fi ieșit înotând din epava avionului, fiind în prezent căutat, potrivit Digi24.

PBSO Marine Unit Deputies and @PBCFR personnel recovered five individuals from the aircraft fuselage. All individuals are deceased. The death investigation will be handled by PBSO Violent Crimes Division. The airplane crash will be investigated by the FAA and NTSB. pic.twitter.com/j70gbdjt4h

— PBSO (@PBCountySheriff) March 8, 2019