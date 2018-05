Un bărbat din Bacău a transmis un mesaj de atenționare pentru cei care folosesc țigări electronice. El povestește că în ziua de sâmbătă, 5 mai, a ajuns la spital după ce i-a explodat în buzunar bateria de dispozitivul electronic.

Dragoș Grama a postat un mesaj tulburător pe pagina de Facebook. Bărbatul a ajuns, sâmbătă, la spital cu arsuri grave după ce i-a explodat în buzunar bateria de la țigara electronică.

Băcăuanul care a postat și câteva imagini cu arsurile grave pe care le-a suferit în urma incidentului, avertizează oamenii să fie atenți unde pun bateriile de la dispozitivele electronice.

Redăm integral mesajul publicat de Dragoș Grama pe pagina de Facebook:

Dragii mei

Dupa cum unii dintre voi stiti deja, sambata (05.05.2018) mi-au luat foc si intr-un final au explodat, baterille care le foloseam la tigara mea electronica. Din analiza mea ceva s-a intamplat cu aceste baterii, ele supraincarcandu-se cu 1 V (aveau 4,7V). Tipul acestor baterii este 18650 de la Samsung, de 3000 mAh, baterii LiIon, folosite pe o scara larga de echipamente si device-uri (lanterne, tigari electronice, etc.).

Efectele acestui nefericit accident se pot vedea in pozele atasate. ATENTIE! POZELE AU UN IMPACT EMOTIONAL FOARTE MARE.

Scriu aceste randuri ca o atentionare catre cei ce au si folosesc acest tip de baterii in diverse locuri cu mentiunea FITI CU BAGARE DE SEAMA in tot ceea ce faceti si pe unde le puneti. Eu le-am pus in buzunarul de la pantalonii de treining (material sintetic bineinteles) si in maxim o secunda electricitatea statica a materialului a facut ca + si – baterillor sa faca scurt si de aici a inceput dezastrul.