Biroul de Administrare a Terenurilor (BLM) a validat descoperirea printr-un comunicat oficial, notând metaforic că „băiatul a ieșit la plimbare și a călătorit înapoi în timp”.

Ochiul de amator care a învins tehnologia

Ironia face ca zona în care Touren a făcut descoperirea să fie administrată de BLM și să fi fost periată de nenumărate ori de paleontologi profesioniști, dotați cu echipamente specializate.

Totuși, secretul a fost dezvăluit de ochiul ager al copilului, care a fost atras de câteva fragmente „ciudate, ușor albe și sfărâmicioase” care ieșeau din pământ.

Familia a raportat imediat coordonatele către Biroul Local Rock Springs, iar specialiștii sosiți la fața locului au scos la lumină un exemplar remarcabil din familia Trionychidae.

„Micul Timmy” și o lume tropicală dispărută

Fosila datează de la începutul Eocenului, o perioadă în care peisajul arid de astăzi al bazinului râului Green River era complet diferit.

Acum 48 de milioane de ani, zona avea o climă tropicală, dominată de vastul lac antic Gosiute și de o luncă inundabilă luxuriantă.

Exemplarul descoperit, o țestoasă cu carapace moale, trăia alături de crocodili, pești și mamifere timpurii.

Aceste reptile, care au supraviețuit extincției dinozaurilor, se disting prin carapacea acoperită de o piele groasă (în loc de scuturi osoase dure) și printr-un gât lung și mobil.

Contrar reputației de animale lente, aceste țestoase erau — și sunt încă, prin descendenții lor actuali din Asia sau America de Nord — prădători agili și rapizi.

Un nume pentru istorie

În semn de recunoaștere pentru contribuția sa științifică, Touren Pope a primit privilegiul de a numi fosila. Băiatul a botezat exemplarul „Micul Timmy”.

Cercetările sunt în plină desfășurare, oamenii de știință încercând acum să determine dacă „Micul Timmy” reprezintă o specie complet nouă pentru știință, caz în care va primi și o denumire latină distinctă.

Descoperirea este considerată extrem de semnificativă, oferind o nouă piesă în puzzle-ul evoluției faunei de după era dinozaurilor.

