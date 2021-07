Ca să deviună mare maestru, un jucător de șah trebuie să obțină cele trei norme ale titlului și să aibă un coeficient Elo de 2.500 acordat de Federația Internațională de șah.

După ce l-a învins pe marele maestru Leon Mendonca la turneul Vezerkepzo GM Mix din Budapesta, Mishra a obținut a treia normă. În luna iunie, băiatul din New Jersey depășise deja coeficientul Elo de 2.500.

Serghei Karjakin a deținut recordul de vârstă timp de 19 ani.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, Abhimanyu Mishra a scris că prin acest succes a reușit să dea „șah mat” pandemiei care l-a ținut pe margine mai bine de un an.



Finally checkmated the biggest opponent (ongoing pandemic ) which stopped me for 14 months. Thanks everybody for all your love and support.

Looking forward for World cup. pic.twitter.com/llao5ZMMhC