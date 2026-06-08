Pat Munroe, omul care le-a schimbat viața

Chiar și astăzi, așezarea continuă să pară un loc banal și neprimitor. Dar să nu te lași păcălit, acolo încă trăiește un număr mare de milionari printre oamenii de rând. Și totul datorită companiei Coca-Cola, relatează Xataka.

Quincy. Acesta este numele orășelului care stă în centrul uneia dintre cele mai fascinante povești din economia Statelor Unite. Acolo, în mijlocul Marii Depresiuni din anii ’20 și ’30, într-un moment în care o parte din populație se confrunta cu dificultăți uriașe, apare o figură care avea să schimbe viața tuturor. Numele său: Pat Munroe, un bancher abil, un om de afaceri care a remarcat un detaliu-cheie pentru a-i convinge pe toți locuitorii.

Nu conta cât de săraci deveniseră cei din Quincy sau cât de gravă era situația financiară a familiilor; bărbatul a observat că oamenii își cheltuiau, aproape cu sfințenie, și ultimul cent pe un pahar mare de Coca-Cola cu gheață. Cum ar fi dacă acest „devotament” s-ar transforma într-o lovitură de noroc?

Afacerea secolului

Gigantul băuturilor răcoritoare a început să fie cotat la bursă în 1919, la un preț de 40 de dolari pe acțiune, însă un conflict cu industria zahărului și cu îmbuteliatorii săi a provocat, la scurt timp, o prăbușire de 50%, prețul coborând la 19 dolari pe acțiune.

Cu alte cuvinte, a existat un moment în istorie când acțiunile Coca-Cola valorau mai puțin decât banii gheață pe care compania îi avea în bancă, fiind extrem de ieftine. Iar Munroe a fost, printre alții, omul potrivit la locul potrivit.

Ce a făcut mai exact? A investit. Bărbatul a început să cumpere acțiuni Coca-Cola de parcă nu ar mai fi existat o zi de mâine. Totuși, nu a făcut asta singur. I-a încurajat pe toți cunoscuții săi și pe prietenii prietenilor din orășel să cumpere o cotă-parte din companie.

Concentrat pe profitul pe termen lung și pe puterea brandului, Pat Munroe a cumpărat încontinuu. Și, în timp ce făcea asta, le spunea tuturor celor din Quincy care erau dispuși să îl asculte să cumpere la rândul lor. S-a folosit de încrederea și respectul pe care comunitatea i le purta și a pornit o adevărată cruciadă pentru a-i convinge pe toți cei care își permiteau să urce în trenul succesului Coca-Cola.

Împrumuturi pentru acțiuni

Bărbatul era atât de sigur de reușită încât, de fiecare dată când cineva venea la banca lui pentru a cere un împrumut, îl încuraja să accepte o sumă suplimentară, special pentru a cumpăra acțiuni. Fermieri, proprietari de magazine, profesori — absolut oricine avea un ban de cheltuit era ademenit de Munroe.

Pentru bancher, faptul că o acțiune Coca-Cola ajunsese la 19 dolari reprezenta o oportunitate pe care nimeni din oraș nu trebuia să o rateze.

De aceea, nu încetat nicio clipă să insiste ca oamenii să cumpere și, un detaliu aproape la fel de important, să rămână fermi pe poziție, fără să se lase speriați de fluctuațiile pe termen scurt ale pieței.

Marea lovitură

În cele din urmă, observațiile bancherului s-au dovedit a fi un succes istoric. Quincy, un oraș eminamente agricol, nu doar că s-a menținut pe linia de plutire în perioadele dificile datorită dividendelor oferite de Coca-Cola, dar a generat o bogăție care se studiază și astăzi în universități.

De altfel, așezarea a devenit pentru o vreme orașul cu cel mai mare venit pe cap de locuitor din Statele Unite, iar zeci de localnici au fost supranumiți „milionarii secreți ai Coca-Cola”.

Oameni care au avut încredere în flerul lui Munroe și și-au investit toți banii (precum și pe cei pe care nu îi aveau), strângând averi uriașe de pe urma acelor prime acțiuni.

Ulterior, aceștia le-au transmis din generație în generație, devenind faimoșii milionari Coca-Cola — oameni care, în mod cert, au pus bazele unor întregi dinastii de prosperitate financiară ce au dăinuit peste timp.

Despre ce sume vorbim

Este dificil să vorbim în cifre absolute, dar pentru a ne face o idee despre proporția banilor, în 2013 a fost realizat un studiu de evaluare a celor întâmplate în Quincy.

Rezultatele au arătat că o singură acțiune originală, cu dividendele reinvestite, ajunsese să valoreze 10.000.000 de dolari. Aceasta îi aducea proprietarului dividende cash de 270.000 de dolari pe an (înainte de taxe), plătite prin cecuri trimestriale de aproximativ 67.500 de dolari în lunile martie, iunie, septembrie și noiembrie ale fiecărui an.

Astfel, dacă străbunicul și străbunica de la acea vreme ar fi cumpărat un pachet rotund de 100 de acțiuni cu o sumă cuprinsă între 1.900 și 4.000 de dolari (în funcție de momentul achiziției), moștenitorii lor ar fi deținut peste un miliard de dolari, fără a lua în calcul impactul impozitelor pe avere.

De altfel, valoarea actuală este considerabil mai mare, având în vedere că prețul acțiunii s-a dublat de atunci, iar dividendul trimestrial depășește deja 0,53 dolari per acțiune.

Bani pentru vremuri de criză

Acea investiție s-a dovedit a fi un colac de salvare de fiecare dată când veneau vremuri grele. Când economia locală era la pământ și venea criza, apăreau dividendele de la Coca-Cola. De altfel, aceste active au susținut orașul în toate recesiunile care au urmat de atunci.

Când recoltele dădeau greș, banii de la Coca-Cola îi ajutau pe oameni să își păstreze locurile de muncă. Când economia națională s-a prăbușit, lichiditățile de la Coca-Cola le-au permis locuitorilor să nu își piardă casele. Iar când vremurile erau bune și acțiunile companiei erau ieftine, oamenii cumpărau și mai mult.

Quincy în prezent

Este o poveste unică tocmai prin caracterul ei insolit. Toate familiile care au strâns o avere au transmis-o ulterior copiilor și nepoților, în unele cazuri prin donații directe, iar în altele prin intermediul unor fonduri fiduciare.

Chiar și banca unde a început totul are o sticlă de Coca-Cola expusă la loc de cinste, iar potrivit datelor de la începutul anilor 2010, un procent uimitor de 65% din activele fiduciare aflate sub administrarea sa erau investite tot în acțiuni Coca-Cola.

Aspectul orașului Quincy din zilele noastre nu diferă foarte mult de cel din epoca Marii Depresiuni. A rămas un orășel liniștit, eminamente agricol, cu o populație de aproximativ 7.000 de locuitori. Însă înfățișarea nu ar trebui să te păcălească: pe acele străzi încă se plimbă unii dintre nepoții familiilor care au clădit un adevărat imperiu — cel al „miliardarilor secreți ai Coca-Cola”.

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