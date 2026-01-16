Poliția britanică are simțul umorului: „Nu contează de câte ori cazi, ci de câte ori te ridici”

Marți, 13 ianuarie, Poliția din Durham, nordul Angliei, a publicat pe imagini surprinse de camerele de supraveghere cu un hoț stângaci, acompaniate de celebrul vals al lui Johann Strauss, „Dunărea Albastră”.

„Nu contează de câte ori cazi, ci de câte ori te ridici”, au transmis ironic reprezentanții forțelor de ordine.

Cinci căderi succesive din tavan, în timpul jafului

În imagini apare Andrew Pickering, în vârstă de 50 de ani, surprins în timp ce încearcă să fugă dintr-o benzinărie pe care o jefuia, relatează La Depeche.

Bărbatul pătrunsese în interior prin acoperiș, însă tentativa de a ieși pe același traseu s-a dovedit extrem de dificilă. Hoțul a căzut de cinci ori din tavan, în scene care pot stârni râsul, înainte de a reuși, cu mari eforturi, să găsească o ieșire alternativă.

Hoțul a fugit pe o ușă laterală

Faptele au avut loc în noaptea de 21 octombrie 2025, într-o stație de carburanți din localitatea Ouston. După multiple tentative eșuate, bărbatul a reușit să iasă printr-o ușă laterală, moment în care a fost întâmpinat de complicele său.

Pagubele și bunurile sustrase au fost estimate la aproximativ 3.700 de euro.

Identificat după urme de sânge și imagini video

Polițiștii nu au avut mari dificultăți în a-i identifica pe cei doi suspecți.

Complicele lui Andrew Pickering a fost arestat la scurt timp, în timp ce conducea un autoturism în care se afla prada furată.

Andrew Pickering a fost identificat ulterior cu ajutorul înregistrărilor camerelor de supraveghere și al urmelor de sânge descoperite la locul jafului.

Momentul în care își vede propriile căzături

Videoclipul publicat de poliție include și imagini din cursul audierii suspectului.

Andrew Pickering este surprins în momentul în care urmărește filmările cu propriile căzături, iar la un moment dat varsă chiar și ceașca de ceai din fața sa.

Un nou episod de stângăcie pentru bărbatul care a fost condamnat la un an de închisoare. Complicele său, o persoană fără adăpost, a primit o pedeapsă constând în muncă în folosul comunității, obligativitatea de a urma un tratament împotriva alcoolismului și un program de reintegrare socială.

Anul trecut, tot în Anglia, un hoț a fost filmat de camerele de supraveghere în timp ce încerca să spargă o clădire de birouri din Londra.

Tentativa lui însă a eșuat spectaculos după ce, în timp ce forța ușa, a rămas cu clanța în mână.

