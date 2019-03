Viorica, concubina lui Alexandru, l-a chemat pe Florin, fiul ei, pentru a-l pune la punct pe bărbat. Și acesta a decis să-i facă „dreptate”, a anunțat gazetadecluj.ro.

„Am iubit-o mult pe Viorica, deşi avea trei copii mari, dintr-o căsătorie dinainte de legătura noastră. Aşa că, la împlinirea a şase ani de când sunt cu ea, i-am cumpărat cu 450 de lei o pereche de cercei de aur. Însă vineri am văzut că nu-i mai are.

Cu greu, mi-a mărturisit că i-a dat fiicei sale, pentru simplul motiv că nu i-a făcut până atunci vreun cadou! Şi eu, care m-am împrumutat să-i cumpăr, iar acuma nu mai am bani nici să plătesc chiria locuinţei unde stăm”, a spus Alexandru.

„Vă jur, am terminat-o cu ea!”

„După ce-am mustrat-o pe femeie m-am culcat puţin, dar am fost trezit cu lovituri de coadă de lopată şi pumni în cap! Fiul ei, Florin, fusese chemat de maică-sa şi acum mă bătea, chiar acolo unde mă aflam, în pat! M-a dat apoi jos şi m-a călcat în picioare, fiind întrerupt doar de poliţie, care a venit rapid la faţa locului!

Iar eu, după venirea salvării am refuzat să merg cu ei la Cluj – asta pentru că nu mai aveam bani ca să mă întorc acasă, la Apahida! Asta a fost tot”, a mai povestit bărbatul.

Bărbatul a venit la IML Cluj și i-au recomandat între 9 şi 10 zile de îngrijiri medicale. „Acuma, vă jur, am terminat cu ea! Nu mai vreau s-o văd. N-o dau afară din casă, că nu-i casa noastră, dar i-am zis că până îmi găsesc o altă gazdă o cameră e a ei şi una a mea… Însă un lucru e clar: n-o să mai trăiesc alături de o femeie care m-a trădat în aşa hal şi, mai mult, de-acuma vă jur că n-o să mai am încredere nici în cămaşa de pe mine!”.

EXCLUSIV/ De ce se grăbește Guvernul Dăncilă să legalizeze canabisul medicinal? Participanții secreți de la discuții

Citește mai multe despre Bataie, cluj și lopată pe Libertatea.