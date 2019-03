Oamenii legii au deschis un dosar penal de amenințare formulat chiar de presupusa agresoare, care pretinde că tânărul ar fi amenințat-o cu acte de violență, a informat turdanews.ro.

Bărbatul agresat, pe nume Cătălin, nu a formulat încă o plângere la poliție pentru cele petrecute, dar termenul legal de la petrecerea faptelor este de 90 de zile.

„Mai are alți doi-trei iubiți”

„Ne-am cuplat anul trecut şi, recunosc, am reuşit să o cuceresc destul de dificil – fiind o fată extrem de frumoasă şi curtată de mulţi – dar a «căzut» doar după ce i-am oferit cadouri şi diverse atenţii. E originară din Soporu de Câmpie, dar stă în gazdă în Câmpia Turzii, unde are un loc de muncă, nu ştiu exact unde.

Ei bine, ne-am certat îngrozitor după ce am aflat că mai are alţi doi-trei iubiţi pe rol, exact în acelaşi timp cu mine. Culmea, cu toţii inşi maturi, cam de vârsta mea, cu poziţie socială şi plini de bani. Lucrul acesta m-a indignat teribil, aşa că i-am scris nişte mesaje pe telefonul mobil, am înjurat-o şi i-am zis, practic «de noroc».

Am fost teribil de dezamăgit fiindcă, vă rog să mă credeţi, îmi povestise toată viaţa ei de până atunci – inclusiv faptul că a fost victima unei tentative de viol, care a marcat-o profund. Chiar m-am ataşat de ea şi ajunsesem să vorbim la telefon câte şapte-opt ore pe zi, împărtăşindu-ne unul altuia secretele.

Dar, după ce-am aflat adevărul gol-goluţ şi-am înjurat-o, atât verbal, cât şi prin sms-uri, ea m-a pârât mamei, zicându-i că o ameninţ şi, la scurt timp, a avut loc şi incidentul care m-a adus aici, la I.M.L.Cluj”, a relatat victima pentru „Gazeta de Cluj”.

DIICOT l-a audiat pe falsul medic ginecolog de la Spitalul Ilfov după ce a aflat că a recoltat celule stem de nou născuți într-un studiu finanțat de compania elvețiană Nestle!

Citește mai multe despre injunghiat și soacra pe Libertatea.