Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dezvăluit detalii șocante ale cazului. Primul incident a avut loc pe 13 octombrie 2024, când inculpatul a turnat o substanță letală în ciorba fostului socru.

Substanța în cauză, T61, este folosită pentru eutanasierea animalelor și este strict interzisă pentru deținere de către persoane fizice. Anchetatorii afirmă că bărbatul a acționat „cu intenția directă de a suprima viața” fostului socru, pe fondul unor conflicte anterioare”.

Victima a scăpat datorită vigilenței sale, observând gustul ciudat al ciorbei. Procurorii care explică: „Cele două acte materiale întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de tentativă la omor calificat în formă continuată, faptă săvârşită cu premeditare”.

În noaptea de 28 spre 29 decembrie 2024, inculpatul a recurs la o altă metodă. A tăiat conducta de frână a autoutilitarei folosite de fostul socru, punând astfel în pericol viața acestuia în trafic.

Anchetatorii subliniază gravitatea faptei: „Acest act ar fi putut avea consecinţe mortale în situaţia în care, în trafic, fostul socru nu ar mai fi putut folosit sistemul de frânare”.

Pe lângă tentativele de omor, bărbatul este acuzat și de deținerea ilegală a substanței T61. Procurorii precizează: „În farmaciile veterinare sunt interzise deţinerea şi comercializarea produselor medicinale utilizate pentru eutanasie, acest produs putând fi utilizat numai în cadrul cabinetelor veterinare şi este interzis a fi comercializat în farmaciile veterinare sau deţinut de către persoanele fizice”.

Recomandări Primul dosar greu al Liei Savonea la șefia Înaltei Curți, soluționat în favoarea lui Dan Voiculescu: „Nu doar părțile sunt afectate, ci întreaga ordine juridică”

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul Serviciului de Investigații Criminale și al Compartimentului Violențe din cadrul IPJ Buzău. Cazul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Buzău.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE