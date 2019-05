Un bărbat din Cluj s-a împușcat în cap într-un poligon privat

Martorii au chemat imediat ambulanța, dar medicii n-au mai putut face nimic pentru a-i salva viața bărbatului, a notat stiridecluj.ro.

„În jurul orei 18:35, am fost sesizati cu privire la faptul că o persoană care se afla într-un poligon privat de tragere are o plagă în zona capului, produsă prin împușcare. Bărbatul are 41 de ani. La fața locului se află polițiști pentru lămurirea tuturor aspectelor”, au precizat reprezentantii IPJ Cluj.

Conform primelor informatii, acesta s-ar fi împușcat, însă se fac cercetări la fața locului pentru lămurirea tuturor circumsanțelor producerii incidentului.

