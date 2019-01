El spune că vecinii i-au permis să facă acel coteț și că, dacă se strică ceva, el e primul afectat, pentru că e fix deasupra apartamentului său.

Voliera a apărut pe un bloc de patru etaje din cartierul Craiovița Nouă, a anunțat gds.ro.

„Bag bani în porumbei și nu pot să-i țin oricum”

„Porumbeii sunt hobby-ul meu. Eu am băgat în acea volieră 2.000 de lei, cât nu au plătit alţii pentru masa de Revelion. Vecinii nu au zis nimic, am vorbit cu ei, nu-i deranjează. Chiar dacă se strică ceva pe acoperiş, este deasupra apartamentului meu şi eu plătesc. Am porumbei în care bag bani şi nu pot să-i ţin fiecum”, a spus Adrian Pîrvan, proprietarul cotețului.

Vecinii spun că nu i-a întrebat. „Nu ştiu nimic, nu ne-a cerut nimeni acordul. Nu ne-a spus nimic. Bănuiesc că este vorba de vecinul de la 17, el se ocupă cu porumbei. Nu pot să spun prea multe, că el este aşa, mai agresiv din fire, a dezvăluit un locatar din blocul 121C.

„A venit acum câteva luni proprietarul cu pricina să-mi spună că vrea să facă o cuşcă pentru porumbei. Bineînţeles că nu am fost de acord, fiindcă locatarii au pus cu toţii bani să reabiliteze acoperişul. Or lucrările pe care le-a făcut acolo, cu siguranţă, aduc stricăciuni plafonului. Am crezut că a înţeles şi că a renunţat la idee.

Azi-dimineaţă (joi – n.r.) a venit un proprietar şi mi-a spus că a construit ceva pe bloc şi că apar porumbei acolo. Nu a cerut acordul vecinilor. El este mai recalcitrant. Am înţeles că a spart şi geamul unor vecini.

Trebuie văzut ce-i de făcut, fiindcă modificările legislative în materia asociaţiilor de proprietari sunt mai restrictive acum”, a precizat Ilie Dobridoreanu, preşedintele Asociaţiei de proprietari nr. 25 Craioviţa Nouă.

Legea nu-i permite omului să crească porumbei pe bloc. Dar nu e primul craiovean care astfel de preocupări „zootehnice”: cu ani în urmă un alt proprietar, din acelaşi cartier, creştea porumbei, găini şi raţe pe un bloc-turn.

