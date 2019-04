Agresorul, un tânăr de 19 ani, care avea asupra sa o armă automată, a deschis focul în sinagoga Chabad din localitatea Poway, în care aflau zeci de enoriași care sărbătoreau ultima zi a Paștelui evreiesc.

Un tânăr aflat în sinagogă în timpul atacului armat a salvat de la moarte mai mulți copii pe care i-a dus în siguranță până la ieșirile de urgență. Almog Peretz a fost împușcat în picior de către atacator, susțin martorii.

Almog Peretz a fost transportat sâmbătă seara la spital, alături de rabinul congretației care a fost împușcat în mână și de o fetiță rănită. Potrivit medicilor, cele trei victime se află în afara oricărui pericol.

Din păcate, o femeie de 60 ani a murit în urma atacului deoarece a încercat să-l protejeze pe rabin.

Un polițist de frontieră, aflat în sinagogă la momentul atacului, a tras mai multe focuri de armă înspre agresor, însă nu l-a nimerit.

John Earnest, tânărul care a deschis focul, a fugit la fața locului, însă la scurt timp a sunat la Poliție și a recunoscut că el este autorul atacului.

