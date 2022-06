Mai multe echipaje ale SMURD și Ambulanței au ajuns la fața locului, după un apel la 112 care anunța că o persoană a căzut de la mare înălțime, iar corpul lui a aterizat pe asfalt, în mijlocul șoselei, aflată la metri buni de clădire.

„Soțul o văzut că pică ceva în jos, inițial a zis că e o creangă. Am zis: nu, e om. Am oprit și era jos… Am fost prima mașina care s-a oprit”, a povestit o femeie, pentru sursa citată.

„Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că pe strada Calea Florești din municipiu, pe o bandă de circulație se află o persoană căzută la pământ, posibil decedată. Apelul a venit în jurul orei 17.20.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, echipajul medical prezent la fața locului constatând decesul bărbatului”, a transmis Poliția.

Bărbatul care a sărit de la etajul 24 avea 34 de ani și era din Florești, iar presa din Cluj scrie că s-ar fi sinucis.

Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între 19:00 – 7:00 la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau prin email la [email protected]

GSP.RO Motivul ȘOCANT pentru care Adele trebuie să-i plăteasca 50 de milioane de euro lui Sylvester Stallone

Playtech.ro INCENDIU MASIV lângă zona în care locuieşte Sorin Oprescu, în Grecia!!! Detalii de ultimă oră

Observatornews.ro Probleme la Spitalul din Călărași. Bolnavii ar mai fi stat la Chirurgie, de dragul asistentelor provocatoare: "Ieșeau din saloane, se uitau după ele"

HOROSCOP Horoscop 4 iunie 2022. Balanțele au ocazia de a intra în contact cu un prieten foarte bun, de la care te molipsesc cu idei bune

Știrileprotv.ro 50 Cent o critică dur pe Madonna. Artista a publicat noi imagini controversate

Orangesport.ro FOTO | Ce făcea Pique fără ca Shakira să ştie. Femeia care face dezvăluiri explozive: ”O să spun tot ce mi s-a întâmplat”

PUBLICITATE Află câți angajați români au beneficiat de abonamente MedLife în ultimii 5 ani

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru