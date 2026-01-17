Erik Soelberg, în vârstă d 20 de ani, spune că ultima conversație cu bunica sa, Suzanne Eberson Adams, a avut loc înainte ca aceasta să plece singură într-o croazieră în Norvegia. La 83 de ani, femeia din Greenwich, Connecticut, era activă, sănătoasă și obișnuită să călătorească singură. La puțin peste o săptămână după întoarcere, pe 5 august anul trecut, ea a fost ucisă în propria locuință. Autorul crimei a fost chiar fiul ei, Stein-Erik Soelberg, în vârstă de 56 de ani, care ulterior s-a sinucis.

Tânărul spune că a fost un șoc absolut să afle că tatăl său este responsabil pentru crimă. Deși acesta avusese episoade de instabilitate psihică în trecut, Erik Soelberg afirmă că nu și-ar fi imaginat vreodată că ar putea deveni violent. Inițial, nu părea să existe niciun motiv clar pentru tragedie.

Câteva săptămâni mai târziu, Soelberg a descoperit pe conturile de social media ale tatălui său videoclipuri în care acesta derula conversații purtate cu ChatGPT. Potrivit lui, Stein-Erik folosise obsesiv chatbotul timp de cel puțin cinci luni înainte de crimă, petrecând ore întregi zilnic în aceste interacțiuni. El susține că aceste conversații i-ar fi amplificat paranoia și convingerea că mama sa încerca să îl omoare.

Conform fragmentelor de discuții analizate, Stein-Erik dezvoltase un univers delirant în care se credea ținta unei conspirații ample și susținea că a „trezit” conștiința chatbotului, pe care îl numea „Bobby”. ChatGPT ar fi validat aceste convingeri, descriind suspiciunile sale drept „evenimente extrem de serioase” și asigurându-l că „nu este nebun”. În unele răspunsuri, chatbotul ar fi încurajat explicit ideea că instinctele sale sunt corecte.

Familia susține că acest comportament nu a fost vizibil pentru cei din jur. Deși Stein-Erik devenise izolat, stătea nopțile treaz și făcea afirmații bizare despre a fi „ales”, nimeni nu a realizat gravitatea situației. Nici bunica victimei nu știa că fiul ei o suspecta că vrea să-l omoare.

Moștenitorii Suzannei Eberson Adams au intentat un proces împotriva OpenAI, a directorului Sam Altman și a Microsoft, acuzând compania că ChatGPT, în special versiunea GPT-4o, a fost „sifantic” și a alimentat delirurile unui utilizator vulnerabil, fără a le contrazice sau a-l orienta către ajutor real. OpenAI afirmă că analizează cazul și susține că a îmbunătățit măsurile de siguranță pentru a gestiona situații de criză emoțională sau psihică.

Avocații familiei spun că acesta este primul proces care leagă un chatbot de vătămarea unei terțe persoane, nu doar de suicid. Ei avertizează că designul acestor sisteme, axat pe menținerea angajamentului utilizatorului, poate deveni periculos pentru persoanele cu tulburări psihice, mai ales atunci când chatbotul nu contestă premise false sau delirante.

Tragedia s-a produs la scurt timp după ce Suzanne Eberson Adams se întorsese din Norvegia, unde plănuise să rezolve situația fiului ei după revenire. La o săptămână și jumătate de la întoarcere, femeia a fost ucisă, iar cazul ridică semne de întrebare majore privind responsabilitatea și limitele tehnologiilor de inteligență artificială în relația cu utilizatori vulnerabili.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Viva.ro
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Unica.ro
„Degeaba tu știi ce trebuie să faci, dacă ești sabotat în propria familie”, spunea Gabriela Iorgulescu, după accidentul mortal provocat de fiul ei, în 2019. Detalii din trecutul familiei ies la iveală acum. Ce s-a aflat despre mama lui Mario
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
Elle.ro
Raluka și partenerul ei, Guy Kouris, cu 20 de ani mai în vârstă ca ea, au împlinit patru ani de relație. Cum au sărbătorit. Cei doi trăiesc o poveste de dragoste discretă. Foto
gsp
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
GSP.RO
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Libertateapentrufemei.ro
Da, ea e! Actrița adorată de români în anii ’90, atacată dur pentru felul decent în care a ales să îmbătrânească. Imagini virale cu vedeta care înfruntă timpul, prejudecățile și ura gratuită
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Avantaje.ro
Cea mai nesuferită zodie. Este egoistă, îngâmfată și vrea să se impună cu orice preț. E imposibil să nu te cerți cu ei
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

Românul acuzat de uciderea a două escorte în Italia a fost trimis în judecată. Vasile Frumuzache ar putea avea mai multe victime la activ
Știri România 22:16
Românul acuzat de uciderea a două escorte în Italia a fost trimis în judecată. Vasile Frumuzache ar putea avea mai multe victime la activ
Avertismentul autorităților pentru încălzirea locuinței pe timp de ger: aragazul poate deveni un pericol mortal
Știri România 20:54
Avertismentul autorităților pentru încălzirea locuinței pe timp de ger: aragazul poate deveni un pericol mortal
Parteneri
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
Adevarul.ro
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
La mai bine de 10 ani de la divorțul de Ralf Schumacher, Cora Schumacher și-a refăcut viața și e în culmea fericirii: ”El îmi oferă pace și speranță”
Fanatik.ro
La mai bine de 10 ani de la divorțul de Ralf Schumacher, Cora Schumacher și-a refăcut viața și e în culmea fericirii: ”El îmi oferă pace și speranță”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Cinci lucruri pe care să stai cu ochii în prima etapă din 2026 în Superliga
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Matei Frunză: „L-am învățat pe tata să fie suporter”
Parteneri
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
Elle.ro
Câți bani a câștigat Iustin HVNDS pentru participarea de doar trei zile la Survivor 2026. Artistul a fost primul eliminat din emisiune
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei
Viva.ro
Cum arată, de fapt, tatăl Ramonei Olaru: "Suntem 1 la 1". Asistenta de la Neatza a postat prima poză cu el, după ce Alex Bodi a afirmat că-i este rușine cu părinții ei

Monden

Cine este Iuliana Dup, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Stiri Mondene 18:30
Cine este Iuliana Dup, concurentă la „Desafio: Aventura”, emisiune difuzată de PRO TV
Mihai Trăistariu, îngrijorat de impozitul la cele opt apartamente pe care le are: „Mi-e frică!”. Câți bani a plătit în 2025
Stiri Mondene 16:55
Mihai Trăistariu, îngrijorat de impozitul la cele opt apartamente pe care le are: „Mi-e frică!”. Câți bani a plătit în 2025
Parteneri
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
TVMania.ro
Transformarea care a uimit pe toată lumea: cum arăta Nicoleta Luciu înainte să câștige Miss România — imaginile din adolescență pe care puțini le-au văzut
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
ObservatorNews.ro
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
GSP.ro
Nu pierd timpul! Fiica lui Bodescu de la FRF i-a spus „DA” fostului atacant din Superliga
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
GSP.ro
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
Parteneri
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax.ro
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Redactia.ro
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu
KanalD.ro
O femeie de 64 de ani s-a stins din viață după ce a fost diagnosticată cu virus gripal de tip A, în Sibiu

Politic

Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Politică 16 ian.
Tudorel Toader anticipează verdictul Curții de Apel București în cazul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 15 ian.
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Gigi Becali îl bagă în ședință pe Darius Olaru după FC Argeș – FCSB 1-0: „O să-l sun să îl rog asta!”
Fanatik.ro
Gigi Becali îl bagă în ședință pe Darius Olaru după FC Argeș – FCSB 1-0: „O să-l sun să îl rog asta!”
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump
Spotmedia.ro
Afacerea bosniacă a oamenilor lui Trump