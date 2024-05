Avionul a fost împins de rafale de vânt în timp ce era legat la o poartă de îmbarcare, în timpul unei furtuni pe aeroport.

„Condiţiile meteorologice dificile, rafale de vânt în linie dreaptă care au atins (o viteză de) 130 de kilometri pe oră au afectat mai multe avioane staţionate”, a declarat un purtător de cuvânt al American Airlines.

Due to strong winds, the #Boeing 737-800 of #AmericanAirlines was moved away from its position at #Dallas-Fort Worth int'l Airport (DFW), #Texas, on Tuesday morning May 28. The airport reported that the gusty winds reached 77 mph.



