Un britanic fascinat de fiecare colțișor din România le spune românilor de ce ar trebui să fie mândri de țara lor

Charlie Ottley vine de cinci-șase ani prin România. S-a îndrăgostit de peisajele românești, de tradiții, de oameni, de tot ceea ce înseamnă țara noastră și spune că românii ar trebui să se mândrească cu ea. România este ultimul loc din Europa cu o moștenire încă neexploatată, care ar putea fi salvată de turism. A văzut și părțile urâte ale țării noastre și recunoaște că sunt și lucruri care îl frustrează, dar până la urmă să dormi în aer liber, să te plimbi pe dealuri, să admiri cascade, să stai seara la foc, să te bucuri de natură sunt lucrurile mărunte care contează și care îți dau cel mai frumos sentiment în România.

Jurnalistul britanic Charlie Ottley este și activist de mediu, și producător, și prezentator, și turist. A făcut celebră România prin seria „Wild Carphatia” și acum a venit cu o serie de documentare, cu ocazia Centenarului, numită „Flavour of Romania”, care are episoade pentru mai multe regiuni. Le „dezbracă” de secrete într-un fel aparte, plimbându-se cu motocicleta prin locuri de vis și arătând lumii întregi frumusețile României.

„Oamenii încep să conștientizeze cât de importantă este moștenirea lor, cât de important este patrimoniul. Cred că românii ar trebui să fie mult mai conștienți de asta. Pe vremea regimului Ceaușescu, oamenii erau îndemnați să renunțe la istorie, la trecutul lor, pentru că era ceva de care ar fi trebuit să le fie rușine, ceva care trebuia dat la o parte. Oamenii nu au realizat cât de important este patrimoniul unui oraș. Erau încurajați să construiască blocuri din beton, cu linii drepte. Cred că acum încep să-și dea seama că păstrarea trecutului este un semn de sofisticare. (…) Dacă vă uitați la țările cele mai succes din lume, sunt exact țările care își onorează istoria, cele care sunt mândre de moștenirea lor. Au conservat ce aveau, au refăcut ce era de refăcut”, povestește Charlie Ottley.

Stațiunea Băile Herculane, un punct negru pe harta României

Un exemplu negativ este orașul Băile Herculane, una dintre cele mai vechi localități locuite din România, o stațiune balneară care datează din paleolitic și care era vizitată de regi și regine. A fost o adevărată comoară a României, lăsată să se degradeze chiar de autorități.

„Este îngrozitor, dar cred că băile imperiale încă pot fi salvate. A fost cea mai importantă stațiune balneară din Imperiul Habsburgic, din Europa, de fapt. Oamenii veneau din toată Europa, veneau regi și regine… Ar putea fi din nou așa, dar cred că autoritățile ar trebui să realizeze cât de important este patrimoniul și cât de important este ca acesta să fie conservat din punct de vedere al arhitecturii. România are multe monumente frumoase, dar mare parte din acestea sunt într-o stare deplorabilă și, dacă nu se va investi în reabilitarea lor, în loc să devină atracții turistice majore și să aducă venituri importante, se vor pierde pentru totdeauna. Este, cred, un moment de cumpănă”, spune Ottley.

Britanicul este convins că turismul poate salva România, după exemplul multor țări pentru care turismul reprezintă principala sursă de venit. Țara noastră este plină de locuri mirobolante, cu peisaje de vis, ce-ți taie răsuflarea. Iar aici sunt și locuri care în restul Europei nu mai există, dar pe care nici autoritățile nu le apreciază. Distrugerea parcurilor naționale este o mare greșeală, consideră jurnalistul.

„România are multe dintre lucrurile care s-au pierdut în restul Europei. Vin de cinci sau șase ani în România și sunt tot mai convins că turismul poate fi cea mai importantă sursă de venit pentru această țară, dacă este făcut cu cap. Dacă nu se mai construiesc hoteluri din beton în acele minunate sate tradiționale, dacă nu mai sunt promovate legi care spun că poți face investiții imobiliare, cu șosele și infrastructura aferentă, în parcurile naționale… Din punctul meu de vedere, asta este o crimă. Un parc național este un parc național tocmai pentru că nu ai voie să te atingi de el. Poți construi responsabil în afara lui, cu o arhitectură care să se potrivească locului, dar nu-l poți deschide pentru exploatare și să construiește șosele, pretinzând că totul este pentru binele oamenilor din zonă, care au nevoie de infrastructură. Un parc național nu are locuitori. Este pentru urși, pentru lupi… care nu au nevoie de autobuze. E o nebunie. Trebuie să ne oprim să mai facem intervenții iresponsabile în aceste parcuri naționale. Ele sunt ceea ce oamenii vor vadă. E ca un Yellowstone al Europei. Oamenii vor să vină aici, pentru că aici sunt lincși, sunt urși, sunt lupi, care nu mai există în alte părți. România are toate aceste comori, dar ele nu vor fi aici pentru totdeauna, dacă nu facem ceva concret pentru a le proteja”, ne-a mărturisit prezentatorul „Flavours of Romania”.

Fără doar și poate, spune Ottley, România este ultimul loc din Europa în care există această frumoasă moștenire. Charlie își amintește de un cioban din Maramureș, care are o avere asigurată pentru toată viața, dar care a ales să-și trăiască bătrânețea având grijă de oi.

„Am făcut un interviu cu un cioban, în episodul despre Maramureș. Era proprietarul unui restaurant cu vreo 20 de angajați, un om de succes, care a decis, la pensie, să redevină cioban. Are îndeajuns de mulți bani încât să-și petreacă restul vieții într-o croazieră, fără să fie nevoie să mai pună piciorul pe mal. Acum, a ales să-și petrească șase luni din an în munți, trezindu-se la 6 dimineața, mulgând oile, stând la foc cu prietenii, bând pălincă, povestind… de fapt, celebrând acest tradițional mod de viață. Și asta este minunat, să vezi oameni care sunt mândri de tradiționale. Cred că românii ar trebui să învețe să fie mândri de lucrurile care fac ca țara lor să fie unică”, spune Charlie Ottley.

„Multor români le este rușine de țara lor”

Românii nu-și apreciază țara așa cum ar trebui. Merg în excursii în alte colțuri din Europa și din lume, preferă să lucreze în străinătate și uită că au o adevărată comoară acasă.

„Cred că foarte multor români le este rușine de țara lor. Îmi pare rău să spun asta. Preferă să plece să lucreze în străinătate, să facă bani să-și cumpere o mașină nouă, o casă, să aibă un statut social, să poarte anumite mărci, pentru că ei cred că asta este important. Sunt mulți dintre ei care au adoptat ce e mai rău din Europa Occidentală, fără să-și dea seama că, de fapt, au ceva mult mai bun. În special tânăra generație ar trebui să învețe să fie mândră de strămoși, de tradițiile care n-au dispărut, așa cum s-a întâmplat în alte țări. Trebuie să recunosc că sunt invidios și de aceea petrec atât de mult timp aici, îmi place enorm de mult aici, mă simt ca acasă, cred că este minunat… Îmi place să dorm în aer liber, pe dealuri, să admir cascadele, să stau seara la foc, să mă bucur de natură, pentru că în Anglia, la fel ca în mare parte din Europa, nu prea mai avem așa ceva”, mai povestește britanicul.

Deși este fascinat de peisajele românești, Ottley recunoaște că sunt și lucruri care îl frustrează în România. Corupția este poate cea mai importantă. Defrișările masive făcute sub ochii tuturor celor responsabili îl enervează pe maximum pe prezentatorul din Marea Britanie. Cu toate astea, românii ar trebui să fie mândri de țara lor și să facă ceva pentru a le aminti tururor că aici e plin de locuri fascinante, care merită apreciate la adevărata lor valoare.

Seria de documentare „Flavours of Romania” este difuzată pe TVR.