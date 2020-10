Viorel Ilie, retras de pe lista pentru alegerile parlamentare, la o zi după ce Iohannis a fost întrebat de ce PNL promovează ”traseiști cu suspiciuni penale”

Viorel Ilie este acuzat de trucarea unui concurs de angajare în minister. El era al doilea pe lista candidaţilor PNL la Camera Deputaţilor, la Bacău. Scoaterea lui de pe listă a fost operată de premierul Ludovic Orban.

”Eu am fost mandatat de Biroul Politic Naţional ca în situaţiile în care candidaţii nu se încadrează în criteriile de integritate să pot să operez modificări. Prin decizia mea, BPN m-a mandatat pe mine şi pe preşedintele filialei judeţene să poată să opereze modificări. Nu o să fie pe lista de candidaţi. Problema domnului Ilie a fost legată de faptul că a fost cerută urmărirea penală şi că a fost stopată de Parlament urmărirea penală. Contravine criteriilor de integritate pe care le avem. Acesta este motivul” a declarat Ludovic Orban marţi pentru News.ro.

Luni, în timpul conferinței de presă organizată la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat dacă mai este credibil mesajul său anti-PSD şi pro-justiţie, în condiţiile în care fostul ministru în guvernele PSD Viorel Ilie, vizat în trecut de o anchetă penală, se află pe listele PNL la parlamentare, pe un loc eligibil.

Iohannis a declarat că ”s-a cam terminat cu racolarea, după cum am văzut cu toții. Deci, nu au mai existat racolări, nu au mai existat cooperări și asta este un fapt. Deci, am spus, am avertizat, lucrurile s-au oprit atunci când a fost nevoie. Mai departe, cu siguranță, veți putea să aflați de la PNL foarte în detaliu cum s-au făcut listele, fiindcă listele s-au făcut cu oameni din PNL și candidații sunt membri în PNL”.

Pe 25 august 2017, DNA a solicitat procurorului general sesizarea Senatului pentru a cere urmărirea penală a ministrului pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie, pentru instigare la infracţiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în perioada exercitării funcţiei ministeriale.

Pe 3 octombrie, Senatul a avizat negativ cererea DNA de începere a urmăririi penale a senatorului Viorel Ilie.

Potrivit procurorilor, Ilie este suspectat, alături de trei angajaţi ai instituţiei, de ”aranjarea” unui concurs pentru angajarea de funcţionari publici pe funcţii contractuale, astfel încât anumiţi candidaţi agreaţi de conducerea ministerului să ocupe funcţiile, în detrimentul altora.

