De Ciprian Iana, Cristina Sterian,

Decizia a fost luată de Prefectura Buzău, după ce, duminică, au fost confirmate 19 de cazuri de infecții cu coronavirus în acest cartier.

“În urma confirmării celor 19 cazuri noi de buzoieni infectați cu noul coronavirus, am luat decizii importante în această noapte (n.r. – duminică noapte). În cadrul unei ședințe a CJCCI Buzău pe care am convocat-o de urgență, am stabilit măsura de a institui carantina timp de 14 zile pentru cartierul Poșta din municipiul Buzău, la propunerea Direcției de Sănătate Publică”, a anunțat Prefectura Buzău.

“Cei 19 pacienți au fost transferați la Spitalul Municipal Râmnicu Sărat și la Institutul Victor Babeș din București. Cartierul carantinat are o populație de circa 2.000 de locuitori. Aprovizionarea cu alimente și bunuri de strictă necesitate va fi asigurată de către autoritățile locale”, a mai precizat Prefectura Buzău în comunicat.

Totul a pornit după ce un bărbat nu a respectat ordonanțele militare și, de Paște, a mers în vizită la rude, în Ialomița. Ulterior, bărbatul a intrat în contact cu peste 30 de persoane, iar 19 dintre acestea au fost diagnosticate și ele cu Covid-19, printre care și doi copii.

În judeţul Buzău au fost confirmate, până acum, 40 de cazuri de infectare cu COVID-19.

