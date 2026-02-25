„Orașul Artelor Marțiale Fantastice”

Atracția turistică, situată în zona Shijingli din Xi’an, provincia Shaanxi, a generat dezbateri aprinse în mediul online încă de la lansarea conceptului de „Carusel cu cai reali”.

Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare surprind cele șase animale fixate de cadrul metalic al caruselului, la o distanță de aproximativ un metru unul de celălalt. O umbrelă de soare oferă o protecție minimă în timp ce întreaga structură se rotește lent în jurul unui ax central.

Promovată prin sloganuri precum „Cai reali rotativi, învârte-te pentru noroc instantaneu”, atracția are imprimate pe cadru și alte mesaje, printre care: „Schimbă-ți norocul pe loc”, „Îmbogățește-te instant” și „Dobândește avere imediat”.

Pe 10 februarie, un angajat al zonei turistice a declarat pentru Henan Daily Newspaper Group că acest carusel face parte din seria „Orașul Artelor Marțiale Fantastice”, programată inițial să se deschidă pe 6 februarie și să funcționeze până pe 8 martie. Acesta este unul dintre cele peste 300 de spectacole și activități tematice organizate în parteneriat de administrația zonei și o companie terță.

Oamenii au reacționat dur

Imaginile cu acest carusel șocant au stârnit un val de indignare în mediul online. Numeroși internauți au taxat dur inițiativa, lansând acuzații grave de cruzime și maltratare a animalelor la adresa organizatorilor:

„Nu amețește calul dacă se învârte în cerc tot timpul? Spuneți nu plimbărilor cu animale, e un abuz”, a comentat un internaut, în timp ce altcineva a scris: „Chiar și doar trei ore pe zi, să fie legat într-un loc și obligat să repete o mișcare circulară e tortură pentru un animal născut să alerge și să-și dorească libertate. Un cal nu e o mașină și are sentimente. Să-i vezi prinși așa e tulburător!”

„Atracția” a fost suspendată

Atracția neobișnuită funcționează zilnic între orele 10:00 și 21:30; în timp ce intrarea în zona turistică costă 29,9 yuani (aproximativ 4 dolari), taxa pentru plimbarea cu cai se plătește separat.

„A fost destul de populară printre vizitatori”, a declarat angajatul. „Majoritatea locurilor au fost rezervate complet. Am avut personal prezent pentru a ghida și controla caii, iar viteza de rotație a fost relativ mică”, a adăugat acesta.

În urma presiunii publice, parcul a suspendat atracția.

Bai Xu, fost director în cadrul Asociației Industriei Cabaline din China, a declarat că, în mod normal, caii se deplasează pe trasee drepte, iar mișcarea circulară este acceptabilă doar în spații limitate și nu ar trebui să depășească o oră.

„Mișcarea continuă într-o singură direcție, în special în cercuri cu rază mică, creează o solicitare dezechilibrată asupra picioarelor și articulațiilor”, a avertizat el.

