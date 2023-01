Un copil s-a pitit atât de bine la un joc de-a v-ați ascunselea, încât a reapărut la 3.000 de kilometri distanță, după 6 zile. Unde s-a întâmplat

În timp ce se juca de-a v-ați ascunselea cu prietenii săi, Fahim, din Chittagong, al doilea oraș ca mărime din Bangladesh, s-a ascuns într-un container de transport maritim din districtul portului.

Ascunzătoarea era atât de bună, încât nimeni nu l-a putut găsi. În cele din urmă, adolescentul a adormit.

În timp ce Fahim dormea, containerul a fost încărcat pe o navă comercială, care a părăsit apoi portul, pe 12 ianuarie 2023. Destinația: portul Klang din Malaezia, la 1.600 de mile marine, aproximativ 3.000 de kilometri!

Când nu a mai apărut, prietenii lui au crezut că acesta glumește cu ei sau că a plecat acasă. Ulterior, familia lui Fahim a raportat dispariția, iar autoritățile au luat în calcul posibilitatea unei răpiri.

Vestea cea mare a venit când angajații portului din Klang, Malaezia, au găsit containerul în care se afla copilul, în data de 17 ianuarie.

Deoarece nu i-au înțeles limbajul, muncitorii au bănuit că Fahim ar fi putut fi victima unei rețele de trafic de ființe umane și au chemat poliția.

WATCH: #BNNMalaysia Reports. A #Bangladeshi teenager, identified as Fahim accidentally travelled over 3,000 kilometers to Port Klang, #Malaysia over six days without food and water, in a shipping container after hiding inside it while playing with friends. #Social pic.twitter.com/NRlrKVDQTL

Identitatea băiețelului a fost apoi stabilită, iar acesta a fost transportat la spital după ce, timp de șase zile, a stat în întuneric, fără mâncare sau apă. Copilul a povestit că a strigat după ajutor, însă nimeni nu l-a putut auzi.

Băiatul de 15 ani este îngrijit acum pentru a se restabili. Când își va recăpăta puterile, va fi organizată călătoria de întoarcere în Bangladesh. Cu aceeași navă!

The boy played hide-and-seek with friends in Bangladesh, and was found in Malaysia. The child decided to climb into the container, which was later locked and loaded onto the ship. In complete darkness, without food and water, he spent six days. pic.twitter.com/IEPTUe01PU