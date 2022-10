Bogdanov, unul dintre bărbații condamnați și întemnițați din Rusia care au fost amnistiați după ce au mers pe front în Ucraina, este singurul identificat în înregistrarea difuzată pe rețelele sociale.

El declară cu mândrie că este „recunoscător” grupării Wagner, care l-a ajutat „să-și găsească scopul în viață.

It’s so easy in #Russia that a prisoner becomes not only a free man, but also a proud owner of the medal „For Courage”. Do the Russians understand that these people are returning back to society? pic.twitter.com/LewhRiai8x

Bărbatul a fost condamnat pentru o crimă comisă în 2013. El a ucis un judecător districtual, pe Serghei Zhiganov, 32 de ani, lovindu-l în cap cu o ganteră.

Putin’s Heroes



In 2013, Stanislav Bogdanov killed a Russian judge with a dumbbell. He was sentenced to 23 years in prison. After almost half of his term, he was send to Ukraine as cannon fodder, where he lost his leg. Today, he was released and awarded the medal „For Courage”. pic.twitter.com/SksaCMPBe3