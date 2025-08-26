Magazinul, situat la etajul 1, va avea o suprafață de 150 mp și va aduce o selecție completă de produse din toate categoriile brandului. În magazinul Helly Hansen, clienții pot descoperi o gamă variată de obiecte vestimentare sport, dar și articole lifestyle/urban: de la tricouri, hanorace, geci, pantaloni sport, încălțăminte și accesorii pentru damă și bărbați, până la articole de sailing.

„Ne dorim să aducem publicului din România produsele premium ale unui brand care este lider mondial în mai multe categorii. Helly Hansen înseamnă excelență în inovație, performanță și design, iar acum aceste valori vor fi mai aproape de pasionații români de sport, outdoor și lifestyle. Am ales Promenada Mall pentru că îl considerăm locul cel mai potrivit pentru brand și clienții săi, dar și pentru că avem încredere în proiectul de extindere al Promenada, care, odată finalizat, va fi cu siguranță cel mai modern mall din București “, a explicat Mihai Roșca, co-fondator Sport & Safety, distribuitorul oficial Helly Hansen în România.

Helly Hansen este un producător norvegian de textile, echipamente pentru sport și pentru muncă, pentru activități desfășurate pe mări, oceane și în munți, cu sediul în Oslo, Norvegia. De la fondarea sa în anul 1877 și până în octombrie 2009, compania a avut sediul în Moss, Norvegia.

