Totul a început când cei doi soți care își plimbau câinele prin grădină au observat o cutie metalică ruginită care ieșea din pământ pe traseul lor obișnuit. După ce au dus-o acasă și au deschis-o, au descoperit o monedă de aur de 20 de dolari, acoperită de murdărie.

În următoarele două săptămâni, cu ajutorul unui detector de metale, au găsit în total opt astfel de cutii, conținând în total 1.411 monede de aur.

Valoarea nominală a monedelor era de aproximativ 28.000 de dolari, însă, pe piața colecționarilor, prețul acestora a ajuns la 10 milioane de dolari.

Monedele au fost bătute între anii 1860 și 1890, iar variatele grade de uzură ale cutiilor sugerează că tezaurul a fost îngropat în etape, de-a lungul timpului.

Originea acestui tezaur rămâne un mister, dar terenul pe care a fost găsit se află în apropierea epicentrului „goanei după aur” din California.

Potrivit lui David McCarthy, un renumit expert numismat, în acea perioadă era obișnuit ca oamenii să-și îngroape economiile din cauza lipsei de acces la bănci de încredere.

Dacă aveai economii de 10.000, 20.000 sau 30.000 de dolari în aur, nu le-ai fi lăsat în casă. Dacă nu aveai o bancă unde să ții banii, singura opțiune logică era să îi îngropi. Este un comportament uman destul de tipic.

După ce au realizat valoarea descoperirii din 2013, cei doi au decis să vândă majoritatea monedelor pe o platformă online, să își achite datoriile și să doneze o parte din bani pentru diverse cauze caritabile.

Cu toate acestea, au păstrat câteva monede ca suveniruri de familie și au donat două exemplare rare, din anii 1888 și 1892, Institutului Smithsonian.