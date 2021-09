Nunta celor doi a avut loc în luna august la Royalton Negril Resort & Spa din Jamaica, iar meniul a costat 120 de dolari de persoană. Absenților li s-a dat un termen de o lună, începând din 18 august, să plătească factura.

Mirii au pus factura și pe Facebook, iar aceasta s-a viralizat rapid, stârnind o întreagă dezbatere despre gestul lor.

„Din cauză că nu ne-ați anunțat că nu veți participa, ne datorați această sumă, pentru că noi am plătit în avans. Puteți plăti prin Zelle sau PayPal. Vă rugăm să ne anunțați ce metodă ați folosit. Mulțumim!”, a scris cuplul pe factură.

