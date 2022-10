Un dezvoltator software acuză Ministerul Sănătății că nu mai vrea să preia o aplicație făcută gratuit pentru tratamentul pacienților arși. „Am tot tăcut”

„Șapte ani de la Colectiv și aproape doi ani de când încercăm să dăm în folosință o aplicație făcută pentru ministerul sănătății, pentru tratamentul pacienților arși. Am tot tăcut și am încercat pe diverse căi să deblochez situația, dar am epuizat și căile și rezerva de răbdare”, a scris Mihai Matei pe pagina sa de Facebook.

Acesta a povestit cum în urmă cu doi ani a fost contactat de conducerea Ministerului pentru dezvoltarea, „pro bono”, a unei aplicații pentru arși. În acel moment, la conducerea instituției era Vlad Voiculescu de la USR.

„Mi-am zis că dacă un singur om supraviețuiește în loc să moară, atunci merită să facem proiectul ăsta chiar și gratis”, a completat specialistul IT.

Compania sa, Essensys Software, este și cea care a dezvoltat platforma Organizației Mondiale a Sănătății prin care s-a făcut alocarea globală a vaccinurilor contra Covid.

Contactat de Libertatea ministrul Alexandru Rafila a spus că nu cunoaște situația, dar îl va contacta pe dezvoltatorul aplicației și va veni cu lămuriri când va afla „despre ce e vorba”.

Capturi cu două dintre funcțiile aplicației

„Oscarurile" documentarelor din Marea Britanie recomandă „Colectiv" printre filmele ultimei jumătăți de secol

Cum i-ar ajuta aplicația pe medici

Aplicația FirstAidBurn a fost gândită să răspundă la două probleme:

– lipsa medicilor specialiști în tratamentul pacienților cu arsuri: la dosarele complete ale pacienților, inclusiv cu fotografii, ar fi avut acces orice medic din țară . În plus, există și un număr unic la care ar fi răspuns un specialist cu care medicul care are în grijă bolnavul s-ar fi putut consulta;

– tratamentul rapid în primele 8 ore și apoi în primele 24 de ore este esențial în stabilizarea pacienților cu arsuri, așa că în aplicație medicii puteau hașura părțile corpului cu arsuri și aflau exact cantitatea de lichide pe care trebuiau să o administreze, personalizat, fiecărui pacient.

Mihai Matei spune că după ce au finalizat aplicația, la câteva luni după discuțiile cu specialiștii Ministerului Sănătății, preluarea acesteia s-a blocat. „Mai trebuia doar să fie aprobată de ceva comisie, ceea ce ar fi trebuit să fie doar o formalitate, având în vedere că a fost dezvoltată pe baza cerințelor oamenilor din acea comisie. După acest aviz mai trebuia doar să fie preluată și pusă în aplicare de minister, dar lucrurile s-au blocat si, deși am încercat în mai multe rânduri și pe diverse căi să o deblochez, nimeni nu mi-a mai răspuns”, spune specialistul IT.

Am vizitat „diaspora Colectiv" din Anglia. Doctor britanic: „În 15 ani, am avut doar trei pacienți infectați cu bacteria CPE, doi din România și încă unul din Afganistan, din război"

„Ultimul cu care am vorbit nici nu îmi mai răspunde la mesaje”

Acesta susține că ar fi fost dispus să plătească pentru un timp găzduirea și ar fi pus la dispoziția ministerului și codul sursă, astfel că acesta ar fi putut să dezvolte aplicația cu orice altă firmă dorea, dar din nou, nu a mai primit răspuns.

„Ultimul cu care am vorbit, care era intr-o poziție de unde putea debloca ușor toată situația, nici nu îmi mai răspunde la mesaje, deși e plătit din bani publici. Aș vrea să închei cumva, cu vreo concluzie, dar îmi e prea scârbă”, a mai spus Mihai Matei.

