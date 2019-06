UPDATE: Un videoclip cu elicopterul care zbura haotic înainte de prăbușire a fost publicat pe rețelele de socializare.

UPDATE: Pilotul elicopterului și-a pierdut viața în urma incidentului. Există mai multe persoane rănite, potrivit CNN.

NYC CHOPPER CRASH: – Helicopter Crashes on Top of Manhattan Building – At Least 1 Dead – 100+ Fire & EMS Units Responding Watch Live Coverage: https://t.co/ldaz28ao0k pic.twitter.com/mrOwDNjd9w

Clădirea pe care s-a prăbușit elicopterul a fost evacuată. Oamenii s-au temut că ar fi vorba de un atac terorist, dar autoritățile transmit că, din primele informații, a fost vorba de un accident.

Departamentul de pompieri din New York a confirmat că a avut loc un accident de elicopter pe un imobil situat pe artera Seventh Avenue din centrul Manhattan-ului.

Guvernatorul Andrew Cuomo, care a ajuns la faţa locului în scurt timp, le-a declarat reporterilor că, din câte se pare, elicopterul a încercat să aterizeze forţat pe acoperişul clădirii şi că nimeni din interiorul imobilului nu a fost rănit.

Incendiul provocat de impact a fost stins de pompieri. Cel puțin un om a fost rănit în urma incidentului, potrivit posturilor de televiziune din SUA.

Mai multe echipaje de pompieri și poliție se află în acest moment la fața locului.

Cauza prăbușirii elicopterului este deocamdată necunoscută.

NYPD: „There was a helicopter hard landing on the roof of 787 7th Avenue in Midtown Manhattan. Fire has been extinguished. Please continue to avoid the area.” https://t.co/ldaz28ao0k



pic.twitter.com/HqzqQ45SDy