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După 30 de ani de căsnicie, planurile unui cuplu japonez au fost oprite de pierderea vederii soției. Soțul a plantat mii de flori pentru a-i readuce zâmbetul pe buze, a informat publicația croată 24sata.
O poveste incredibilă despre iubire și devotament a făcut înconjurul lumii.
Cuplul Kuroki din Japonia și-a construit viața împreună îngrijind o fermă de lactate timp de peste trei decenii.
Însă o dramă neașteptată le-a schimbat complet viața. Yasuko, soția lui Toshiyuki Kuroki, și-a pierdut vederea din cauza complicațiilor cauzate de diabet, ceea ce a condus-o la o stare de izolare și depresie profundă.
Toshiyuki însă nu a vrut să accepte această realitate pentru soția sa. Inspirat de frumusețea florilor, a decis să facă un gest remarcabil: să planteze mii de flori roz (shibazakura) în jurul casei și al fermei lor.
Deși Yasuko nu mai putea vedea frumusețea peisajului, Toshiyuki a sperat că parfumul florilor va aduce bucurie în viața ei.
Am vrut ca ea să simtă din nou fericirea și să regăsească dorința de a ieși din casă.
Eforturile sale au dat roade. În doar doi ani, grădina lor s-a transformat într-un adevărat paradis roz, care atrage anual vizitatori din toate colțurile lumii în timpul sezonului de înflorire.
Prezența acestor oaspeți a avut un impact pozitiv asupra Yasuko: a început să iasă din nou în lume, să socializeze și să se bucure de viață.
Fosta lor fermă de lapte găzduiește acum un mic spațiu expozițional care povestește despre viața lor împreună.