După 30 de ani de căsnicie, planurile unui cuplu japonez au fost oprite de pierderea vederii soției. Soțul a plantat mii de flori pentru a-i readuce zâmbetul pe buze, a informat publicația croată 24sata.

O poveste incredibilă despre iubire și devotament a făcut înconjurul lumii.

Diabet, izolare, depresie

Cuplul Kuroki din Japonia și-a construit viața împreună îngrijind o fermă de lactate timp de peste trei decenii.

Însă o dramă neașteptată le-a schimbat complet viața. Yasuko, soția lui Toshiyuki Kuroki, și-a pierdut vederea din cauza complicațiilor cauzate de diabet, ceea ce a condus-o la o stare de izolare și depresie profundă.

Toshiyuki însă nu a vrut să accepte această realitate pentru soția sa. Inspirat de frumusețea florilor, a decis să facă un gest remarcabil: să planteze mii de flori roz (shibazakura) în jurul casei și al fermei lor.

Parfumul care aduce bucurie

Deși Yasuko nu mai putea vedea frumusețea peisajului, Toshiyuki a sperat că parfumul florilor va aduce bucurie în viața ei.

Am vrut ca ea să simtă din nou fericirea și să regăsească dorința de a ieși din casă.

Eforturile sale au dat roade. În doar doi ani, grădina lor s-a transformat într-un adevărat paradis roz, care atrage anual vizitatori din toate colțurile lumii în timpul sezonului de înflorire.

Prezența acestor oaspeți a avut un impact pozitiv asupra Yasuko: a început să iasă din nou în lume, să socializeze și să se bucure de viață.