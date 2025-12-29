„Totul se strică”

Ivașov începe prin a spune că Rusia este o harababură în acest moment: suntem singuri pe scena mondială (doar câteva țări vorbesc cu noi la ONU) și ne-am pierdut influența asupra vecinilor noștri. El chiar compară era lui Putin cu începutul prăbușirii sovietice sub Gorbaciov – se vorbește mult, dar „totul se strică”.

Leonid Ivașov, în vârstă de 82 de ani, militar rus experimentat, este cunoscut pentru criticile sale vehemente la adresa acțiunilor militare ale Rusiei împotriva Ucrainei. Chiar înainte de începerea invaziei din 24 februarie 2022, el și-a exprimat deschis opoziția față de planurile președintelui rus Vladimir Putin.

Leonid Ivashov, a heavy-hitting retired Russian Colonel General, recently went rogue and started saying out loud what most people in the Kremlin only dare to whisper. He didn't hold back, basically calling things out for being a mess.



The Big Picture: "We're in Trouble"

Aviația civilă, la pământ

Acum, la aproximativ 1.400 de zile de la începerea conflictului, Ivașov a publicat un videoclip în care trage o concluzie tragică. El numește așa-zisa „operațiune militară specială” „un eveniment extrem de stupid” și o descrie drept o „crimă”.

În videoclipul său, Ivașov analizează impactul profund al războiului asupra Rusiei. În ceea ce privește situația geopolitică, el explică: „Rusia este izolată pe plan internațional. Doar o mână de state – șase sau șapte – votează pentru pozițiile noastre în Adunarea Generală a ONU. Altele se abțin sau votează împotriva noastră”.

Pe lângă această izolare externă, el descrie și problemele interne ale țării. „Asistăm la o criză economică, o criză culturală și o criză a dimensiunii spirituale a vieții”, continuă Ivașov.

O parte din criticile sale se concentrează în special pe aviația civilă. Aici descrie declinul masiv al acesteia: „S-a prăbușit. Putin nici măcar nu a spus câte aeronave avem. Recunosc sincer, am căutat și încă nu știu câte aeronave civile pot zbura astăzi. Două? Trei? Au promis cincisprezece aeronave pentru 2025 – nu știu dacă măcar una dintre ele a decolat”.

„Nu ne putem construi propriile avioane de pasageri. Practic, «canibalizăm» avioane Boeing și Airbus vechi pentru piese”. El descrie acest lucru ca un semn clar de declin: „Astăzi, aviația civilă este distrusă”.

Sectorul spațial, ultima speranță

Nici sectorul spațial nu este scutit de analiza incisivă a lui Ivașov. El explică: „Ultimul sector de înaltă tehnologie care ne-a mai rămas a fost zborul spațial. Aveam două platforme de lansare în Baikonur. Sub pretextul «economisirii de bani», una dintre ele a fost transformată în muzeu. Ultima lansare a avut loc în noiembrie. Complexul de lansare în sine a fost distrus. Acum nu mai avem capacitate de lansare cu echipaj uman”. El conchide: „Aceasta este o catastrofă”.

Ivașov vede clar cauza acestor evoluții într-un singur eveniment: războiul din Ucraina. „Evenimentul-cheie care a legat toate acestea din 2022 încoace este operațiunea militară specială”, a declarat expertul militar. El descrie diferitele niveluri ale războiului – tactic, operațional, strategic și geopolitic. „Succesele noastre există doar la nivel tactic. Operațional, Ucraina ripostează cu rachete și drone, bazându-se pe informațiile NATO”.

Putin, în centrul întregului sistem

În plus, Ivașov denunță și alte deficiențe. El susține că nivelul educației este în scădere, știința se află într-o stare critică, sistemul judiciar este complet corupt, nu există o strategie reală de securitate națională, iar situația demografică este catastrofală. În opinia sa, Putin poartă întreaga responsabilitate pentru aceste evoluții.

„Întregul sistem este structurat astfel încât Putin să fie centrul tuturor lucrurilor – și, prin urmare, totul este responsabilitatea lui Putin. Dar el trăiește într-o realitate diferită, înconjurat de laude și propagandă. El crede cu adevărat că are succes, că armata este cea mai bună din lume. Această iluzie periculoasă duce la catastrofă. Istoria ne arată că, dacă dezastrele nu sunt abordate, ele duc la lucruri mult mai rele”.

Videoclipul lui Ivașov atrage atenția și în afara Rusiei. Olexander Scherba, fost ambasador al Ucrainei în Austria, a comentat: „Ani de zile, generalul Ivașov a fost unul dintre reprezentanții Rusiei lui Putin la tot felul de conferințe internaționale”. El a adăugat că Ivașov a fost prezent și la Conferința de Securitate de la München. „Este remarcabil să-l auzi vorbind așa”.

„Rusia n-a fost pregătită să invadeze Ucraina”

Și fostul comandant al Forțelor Terestre Ruse, Vladimir Chirkin, a criticat invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, afirmând că Rusia nu a fost pregătită pentru război. Informația a fost publicată de The Kyiv Independent.

„Mai mult, am avut subestimarea tradițională a adversarului și supraestimarea propriilor forțe armate”, a declarat Chirkin într-un interviu pentru publicația rusă RBC pe 27 noiembrie.

El a menționat planul raportat al Rusiei de a „captura Kievul în trei zile”, susținând că Rusia a suferit de „Sindromul Tbilisi” și de amintirile războiului de cinci zile cu Georgia din 2008. Cu toate acestea, în cazul Ucrainei, lucrurile „nu au mers așa”.





