„Pavel Popescu, vicepreședintele ANCOM, omul PNL care voia să interzică TikTok în România, tocmai și-a angajat un nou consilier. Cine credeți că e? Marian Iorga, fost șef în Poliție, pensionat la 49 de ani, judecat pentru corupție. Unul dintre oamenii vechiului sistem. După ce a fost trimis în judecată pentru că a luat șpagă un ceas de lux, Iorga a fost pus pe funcție la Hidro Prahova pentru un salariu de 18.000 de lei lunar. Acum e numit consilier la stat. Plătit din bani publici să-l sfătuiască pe omul care voia să controleze internetul în România. Asta e fața reală a cenzurii liberale. Corupții decid ce ai voie să postezi pe rețelele de socializare”, a spus deputatul AUR într-o postare pe Facebook.

Pavel Popescu a explicat motivul. „ANCOM-ul în momentul de față este parte ca instituție din contracararea fenomenului de scamuri de tip spoofing (n.red. – fraude prin falsificarea numerelor de telefon) la adresa cetățenilor români și avem nevoie de expertiză judiciară. Domnul Marian Iorga are un cazier impecabil și are achitare în primă instanță”, a spus Pavel Popescu pentru Hotnews.

„Domnul Marian Iorga are un cazier impecabil și are achitare în primă instanță. Eu am nevoie de expertiză judiciară în baza ultimelor acțiuni pe care ANCOM le-a făcut pentru contracararea acestui fenomen. Tocmai pentru că aveam nevoie de expertiză de polițist judiciar, am decis să-l iau pe domnul Iorga pe cabinetul meu, cu 4 ore pe zi, ca să pot să merg pe fir în zeci de cazuri care ne sunt aduse ca exemplu, pentru a putea lua măsuri în contracararea acestui fenomen”, a adăugat Popescu.

Fostul șef de Poliție Marian Iorga a fost achitat în luna aprilie în dosarul în care fusese trimis în judecată pentru luare de mită şi trafic de influenţă, dar decizia nu a fost definitivă.

Deputatul PNL Pavel Popescu şi-a dat demisia din Parlament în octombrie 2023, după ce a fost validat ca vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

În noiembrie 2024, el a cerut suspendarea TikTok în România, în contextul alegerilor prezidențiale câștigate surprinzător de Călin Georgescu și anulate apoi de CCR, într-o decizie fără precedent în istoria României. La scurt timp, Popescu a revenit asupra declarațiilor.

Pavel Popescu a fost vicepreședinte PNL și șef al PNL Sector 4.