De Mihai Niculescu,

Pe lângă infracţiunea de înşelăciune, Vlad Richiteanu este acuzat şi de ameninţare, potrivit unor înregistrări publicate de „Ziarul de Iaşi”.

Individul acuzat că a vândut două bilete false la Untold unei tinere din Iaşi ameninţă cu moartea pe un amic de-al victimei. De asemenea, bărbatul din judeţul Argeş recunoaşte că se ocupă cu ţepe de cel puţin cinci ani fără să fi fost deranjat niciodată de Poliţie.

„Data viitoare când mai plăteşti pentru aşa ceva, tu şi tovarăşii tăi să vă gândiţi de două ori înainte. Şi ţi-am spus, nu mă supăra, că s-ar putea să mă pun în mişcare să te caut şi nu o să-ţi convină, crede-mă. Nu sunt genul de om care să caute toţi agaricii, în p*** mea, eu fac 2-300 de milioane pe săptămână, nu mă interesează. Da, din ţepe. Trebuie să profiţi de pe urma proştilor. Asta e viaţa, dacă eşti prost, plăteşti”, spune escrocul, într-o înregistrare audio.

Acesta continuă: „Nu mă interesează de Poliţie. Mă ocup cu chestia asta de cinci ani de zile. Am dat de sute de proşti, crede-mă nu am fost în viaţa mea într-o secţie de Poliţie. Şi nici nu am să mă duc, că nu am de ce. Poliţia nu are ce să-mi facă (…) O să râdă, în p*** mea de voi că sunteţi proşti.”