Un jucător de fotbal american a făcut infarct pe teren, în timpul unui meci

Partida a fost întreruptă la 10 minute de la debut, după ce Damar Hamlin s-a ciocnit cu un adversar în timpul unui placaj și a fost grav accidentat, suferind un infarct.

În primă fază, Damar Hamlin s-a ridicat, dar apoi s-a prăbuşit pe teren. Jucătorul a primit îngrijiri medicale timp de peste 30 de minute, fiindu-i efectuat şi un masaj cardiac.

Sportivul a fost ulterior scos de pe teren pe targă, cu o mască de oxigen pe faţă, iar familia sa, care urmărea meciul pe stadion, l-a însoţit în ambulanţă. A fost transportat la un spital din apropiere „în stare critică”, potrivit NFL.

People calling me names for questioning a hit..something that happens literally hundreds of thousands of times in the #USA this year alone. If it were an excessive/harder hit than NORMAL..the refs would have called it that way. It wasn't an abnormal hit. Prayers for #DAMARHAMLIN pic.twitter.com/Us66LimGvm