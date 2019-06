Israelul și Arabia Saudită au recunoscut public dezghețarea relațiilor în 2015, fapt încurajat de Statele Unite și de aliații occidentali. Cei doi rivali au făcut, însă, front comun împotriva Iranului.

Eli Lake, editorialist al publicației Bloomberg, este de părere că această pace are beneficiile sale, însă, „latura întunecată” a acesteia a ieșit acum la iveală.

Jurnalistul american amintește despre cazul jurnalistului palestinian Iyad Al-Baghdadi, care se află acum în exil în Norvegia. Luna trecută, bloggerul a dezvăluit că autoritățile norvegiene l-au înștiințat că a fost ținta unui atac al Arabiei Saudite, în care a fost folosită o armă cibernetică realizată de Israel pentru a-i fi spart telefonul mobil.

Iyad Al-Baghdadi se teme că ofițerii saudiți i-ar pune în pericol viața, în contextul în care editorialistul publicației Washington Post, Jamal Khashoggi, a fost ucis în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul în toamna anului trecut.

Editorialistul american Eli Lake a precizat că săptămâna trecută a fost Oslo pentru a discuta cu Iyad Al-Baghdadi.

Iyad Al-Baghdadi i-a spus care ar fi motivele pentru care saudiții i-ar pătrunde ilegal în telefonul său.

Saudiții se folosesc de un soft dezvoltat de firma israeliană NSO Group. Arma cibernetică, denumită „Pegasus”, a fost, anul trecut, subiectul unor cercetări amănunțite deoarece guvernele au folosit-o pentru a pătrunde fraudulos în telefoanele jurnaliștilor și a activiștilor care militează pentru respectarea drepturilor omului, notează Bloomberg.

Anul trecut, mai multe victime au dat în judecată compania în Israel și în Cipru deoarece au furnizat informații obținute prin interceptarea telefoanelor către guvernele Mexicului și Emiratelor Arabe, care au fost folosite împotriva unor politicieni.

Pegasus și alte aplicații folosite permit hackerilor să aibă acces la datele telefoanelor mobile, fără ca utilizatorii să acceseze vreun link. În anumite cazuri, un apel fals, realizat prin aplicația de mesageria WhatsApp, este suficient pentru ca telefonul să fie infectat și urmărit.

Editorialistul Bloomberg este de părere că astfel de aplicații pot fi folosite pentru a monitoriza activitatea unor disidenți arabi, precum Iyad Al-Baghdadi, care se bazează pe sistemul de mesagerie criptată pentru a lua legătura cu activiștii din Orientul Mijlociu.

Reprezentanții firmei israeliene NSO Group au declarat că produsele pe care le dezvoltă ar trebui folosite pentru a preveni comiterea infracțiunilor și pentru combaterea terorismului.

În schimb, Danny OBrien, directorul „Electronic Frontier Foundation”, o asociație americană nonprofit care militează pentru respectarea drepturilor utilizatorilor pe Internet, susține că Arabia Saudită își poate permite să achiziționeze programe de supraveghere imposibil de detectat.

Încă de la izbucnirea Primăverii arabe, Iyad Al-Baghdadi a fost unul dintre criticii mișcărilor totalitare islamiste și a regimurilor autocrate.

Jurnalistul american a menționat, de asemenea, că firma NSO Group are nevoie de o licență pentru a face afaceri cu Arabia Saudită.

