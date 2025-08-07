Mecanicul este acelaşi care a reparat, recent, şi un Mitsubishi Outlander PHEV cu o piesă de doar 1 euro, după ce maşina stătuse 6 luni şi nimeni n-o putuse diagnostica. George e originar din România și are un atelier de reparații în Marea Britanie. Pe canalul său de YouTube este apreciat pentru video-urile pe care le postează.

BMW-ul despre care vorbim azi e unul Seria 3 G20 plug-in hibrid, cu un parcurs de doar circa 110.000 km. Diagnosticarea făcută anterior arătase faptul că un modul al bateriei avea o deviere de tensiune.

Bateria la acest model nu e foarte mare, având doar 6 module. Mecanicul însă a intuit că pote fi înlocuit doar modulul problematic. Astfel, piesa defectă a fost înlocuită cu o alta de la o baterie second hand, cu un grad comparabil de uzură.

Service-ul oficial nu operează astfel de lucrări, deoarece protocolul producătorului spune că toată bateria trebuie schimbată în asemenea caz, iar costurile devin foarte mari. După o operațiune minuțioasă, mecanicul a reușit să remedieze defecțiunea.

Bateria la mâna a doua a costat doar 330 lire. Modulul de control a mai costat încă 300 lire. Diagnosticarea şi manopera a costat 1.500 lire. În total, costurile reparaţiei au ajuns la 2.130 lire plus TVA, de 10 ori mai puţin decât factura iniţială de 20.000 lire.

În factura dealer-ului, peste 10.000 lire era doar costul bateriei, la care adăuga prețul noilor module de control și manopera, astfel că se ajungea la 20.000 de lire, a povestit posesorul.

