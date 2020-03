De Cătălin Apostol,

Femeia pretinde că a luat virusul în urma participării la o conferință în New York (SUA). Printre simptomele cu care s-a confruntat s-au numărat oboseala, durerile de cap, tuse, dureri în piept, febră, amețeală și frisoane.

”Mă simțeam atât de lipsită de energie, încât n-aș fi fost în stare să mă aplec ca să ridic de pe podea o bancnotă de 50 de lire sterline”, a declarat Clare Geralda, care a ținut să precizeze că nu s-a temut nici un moment pentru viața ei.

Boala m-a pus la încercare, dar n-am avut niciodată sentimentul că viața îmi este în pericol. Înțeleg îngrijorarea oamenilor, dar marea lor majoritate va supraviețui, cum am făcut-o și eu. Coronavirusul nu este o condamnare la moarte. Clare Geralda, medic britanic

Jurnaliștii au rugat-o pe Clare Geralda să explice cum s-a însănătoșit. ”Nu am avut nevoie de intervenții eroice din partea medicilor. În ciuda faptului că nu mai sunt o persoană tânără, nu am afecțiuni cronice și două paracetamol de trei ori pe zi și limonadă este tot ce am avut nevoie. Și am apelat la penicilina lui Dumnezeu, adică la supa de găină, care m-a ajutat în mod aproape miraculos să-mi recâștig apetitul”, a declarat femeia.

În încheiere, Clare Geralda a mărturisit că infecția cu coronavirus a reprezentat cea mai neplăcută boală de care a avut parte.

Senzația pe care am avut-o mi-a amintit de durerile provocate de naștere. Clare Geralda, medic britanic

GSP.RO Gigi Becali a răbunit la TV! Atac la Guvernul lui Ludovic Orban: „Nu zic mai multe că mă bagă la pușcărie!”

HOROSCOP Horoscop 17 martie 2020. Scorpionii se simt apăsați de prea multe probleme