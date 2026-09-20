După ce a lucrat un deceniu ca medic chirurg într-un spital din Germania, o femeie a renunțat la confortul unității medicale pentru a deveni medic pe un vas de croazieră.

Cum a ajuns doctorița să lucreze pe un vas de croazieră

Maike Derenbach, în vârstă de 39 de ani, de profesie medic chirurg și de urgențe, a decis să renunțe la cariera sa de peste un deceniu în cadrul Spitalului Johanniter din Bonn, un oraș din Germania, pentru a accepta o provocare neașteptată: să devină medic pe un vas de croazieră. Din iulie 2026, ea își petrece zilele pe un vas care navighează pe Marea Adriatică.

„Jobul de medic pe vas combină exact ce îmi place: călătoria, medicina de urgență și contactul direct cu pacienții”, a povestit doctorița pentru publicația germană General-Anzeiger.

Maike Derenbach a explicat că, înainte de această experiență, nu mai fusese niciodată pe un vas de croazieră. Schimbarea a fost semnificativă, de la halatul alb din spital la uniforma albă de pe navă, recunoscută prin cele trei dungi aurii de pe umăr, simbol al autorității sale, fiind direct subordonată căpitanului.

„Colegii din echipaj îmi fac loc pe coridoare din respect pentru statutul meu de ofițer. Este ceva cu care încă mă obișnuiesc”, spune ea.

De la sala de operații la cabinetul de bord

Deși își amintește cu drag de momentele din sala de operații, medicul a recunoscut pentru General-Anzeiger că unele nopți erau epuizante.

„După a cincea operație de urgență într-o noapte, începi să te întrebi dacă nu ar fi momentul să ieși din zona de confort și să încerci ceva nou”.

Acum, pe vas, rutina sa zilnică este diferită. Are două ture de consultații, dimineața și seara, iar între acestea are timp pentru sport sau pentru a se bucura de priveliștea mării.

„Este incredibil să ai timp să respiri, să te relaxezi și să te întorci la muncă odihnită. Este o experiență complet diferită”, a adăugat ea.

Provocări și satisfacții în mijlocul mării

Aceasta lucrează alături de un medic și trei asistente medicale, având grijă de peste 2.500 de oameni, atât pasageri, cât și membri ai echipajului.

„Practic sunt ca un medic de familie, dar sunt disponibilă 24 de ore pentru urgențe”, explică ea.

Printre cazurile întâlnite pe mare se numără fracturi, pneumonii, probleme musculare și boli de piele. Din fericire, nu a avut cazuri de rău de mare, deoarece Adriatica este o mare relativ calmă. Totuși, urgențele sunt inevitabile.

„În a treia mea zi pe vas, am avut o pacientă care trebuia transportată la spital cu o barcă de salvare. A fost o experiență intensă să o însoțesc și să sper că totul va fi bine”, povestește Derenbach.

Un alt caz dificil a implicat încetinirea navei pentru a transfera un pacient către paza de coastă din Croația. Deciziile de a devia traseul navei pentru urgențe medicale sunt luate cu mare precauție, având în vedere impactul asupra întregii croaziere.

Spitalul de la bord este bine echipat: există o secție de terapie intensivă cu două paturi, un aparat de radiografie, alte două paturi pentru monitorizare și o farmacie mare. Pentru întrebări adresate altor specialități, echipa poate apela un spital partener din Hamburg.

Bucuriile unei cariere atipice

În timpul liber, medicul se bucură de opririle în porturile din Italia, Croația și Grecia, descoperind frumusețea locurilor precum Muntenegru.

„Sunt fericită în fiecare zi pentru că soarele strălucește de obicei și pot vedea marea”, mai spune doctorița.

Maike Derenbach are deja planificate misiunile pentru 2027: o croazieră pe insulele Canare în iarnă și o altă tură în Statele Unite și Caraibe. Medicii de pe vasele de croazieră au contracte individuale și pot alege traseele care li se potrivesc cel mai bine.