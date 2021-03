Un MiG ucrainean a fost distrus de un ofițer beat care a intrat cu mașina în el

Unul dintre cele două motoare ale avionului de vânătoare MiG-29, care aparținea Brigăzii 40 Aviație Tactică a Forțelor Aeriene din Ucraina, a fost puternic avariat, deoarece, după impactul cu automobilul Volkswagen Touran, a luat foc.

Oficiali militari ucraineni au declarat că, la momentul producerii accidentului, avionul era tractat către unul dintre hangarele din baza Vasîlki.

Last night, 08 WHITE (c/n 2960731239), a MiG-29 Izdeliye 9-13 of #Ukraine Air Force's 40th Tactical Aviation Brigaade got damaged after a drunk officer of #Ukrainian AF rammed his car to the poor fighter jet in #Vasilkov Air Base near #Kiev. LDARZ had overhauled the MiG in 2017. pic.twitter.com/sPcRFq2PtN — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 12, 2021

Inginerul băut, cu grad de ofițer al Forțelor Aeriene din Ucraina, a scăpat nevătămat, dar va fi cercetat de superiori.

Mașina care a lovit avionul de vânătoare

Foto: captură YouTube

