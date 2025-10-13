În urma operațiunii au fost reținute 4 persoane, 3 ruși și un imigrant din Asia Centrală. Acesta din urmă „a fost recrutat de un membru ISIS, Saidakbar Ghulomov, aflat în căutare internațională”.

Conform planului, dispozitivul exploziv improvizat urma să fie atașat de o bicicletă și lăsat la intrarea clădirii unde locuiește ofițerul. Puterea bombei ar fi fost suficientă pentru a răni oameni pe o rază de până la 70 de metri.

Pe înregistrarea video publicată de FSB, cei reținuți au declarat că au primit componente pentru bombă prin intermediul unei drone și au fost instruiți prin aplicații de mesagerie străine.

„Organizatorul” a coordonat executantul de la distanță și i-a furnizat și bani, explozibili și toate informațiile despre ofițerul rus.

FSB susține că aceeași persoană a fost implicată anterior în asasinarea șefului forțelor de protecție nucleară, generalul-locotenent Igor Kirilov, organizat de serviciile de informații militare ucrainene.

Împotriva tuturor celor reținuți a fost deschis un dosar penal pentru terorism și trafic ilegal de explozibili.