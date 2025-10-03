„Funcționează excelent”

Comentariile lui Mihail Kovalciuk, șeful institutului de cercetare nucleară Kurchatov din Rusia, evidențiază tipul de teorii ale conspirației despre care criticii spun că influențează politica Kremlinului.

Kovalciuk, în vârstă de 77 de ani, a susținut că țările occidentale vor folosi un virus pentru a ucide majoritatea oamenilor. De asemenea, el a afirmat că Occidentul se folosește de ideologiile LGBT și familia fără copii pentru a reduce populația, deoarece roboții vor fi în curând capabili să lucreze mai bine și mai eficient.

„Occidentul înțelege că un număr imens de oameni devine inutil. Au început să se pregătească pentru o reducere a populației”, a declarat el la Forumul Profesorilor, o organizație susținută de Kremlin.

„Au introdus agenda LGBT, iar pentru cei care nu au fost de acord cu ea, au oferit o a doua opțiune – familia fără copii. Funcționează excelent. Într-o generație sau două, liniile lor genealogice nu vor mai exista. Va rămâne doar o mică elită, cea de care au cu adevărat nevoie. Cât despre restul – oamenii pe care nici măcar nu îi văd ca ființe umane – vor fi eliminați cu arme biologice. Un virus, cu o rată a mortalității de 90%, va apărea și îi va nimici”, a spus el.

Kremlinul a interzis atât promovarea drepturilor LGBT, cât și orice descriere a avantajelor familiilor fără copii, considerându-le amenințări la adresa viitorului Rusiei. Recent, a desemnat inexistenta „mișcare internațională de satanism” drept organizație teroristă.

Armata, singurul prieten al țării

Forumul a fost deschis de Serghei Kiriyenko, un înalt oficial al Kremlinului și fost prim-ministru, care le-a spus profesorilor că sunt responsabili nu doar de educarea copiilor din Rusia, ci și de formarea convingerilor lor.

„Ceea ce cred elevii voștri și ceea ce visează va determina nu doar soarta și fericirea lor, ci și succesul și viitorul țării noastre”, le-a spus el celor aproximativ 1.000 de profesori din toată Rusia.

Kovalciuk, descris ca unul dintre prietenii apropiați ai lui Putin, a declarat în cadrul forumului că Rusia trebuie să se ferească de astfel de comploturi occidentale, reamintindu-le profesorilor că singurii prieteni ai țării lor „sunt armata și marina”. Comentariul face referire la un citat atribuit țarului Alexandru al III-lea.

Cercetare genetică, alături de fiica lui Putin

I s-au alăturat pe scenă Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, și Vladimir Medinsk, fost ministru al Culturii. Ambii au fost membri ai echipelor de negociere ale Rusiei în discuțiile recente cu Statele Unite și Ucraina.

Anul trecut, Kovalciuk le-ar fi ordonat oamenilor de știință ruși să accelereze cercetările privind remediile antiîmbătrânire, inclusiv bioimprimarea 3D, o nouă tehnologie despre care se crede că va permite într-o zi medicilor să „imprime” organe și țesuturi la cerere.

De asemenea, el supraveghează un program de cercetare genetică susținut de stat, care o implică pe Maria Vorontsova, endocrinolog și fata cea mare a lui Putin.

Putin, care împlinește 73 de ani marți, a făcut referire la cercetare luna trecută în China, când a discutat cu președintele Xi despre perspectiva ca oamenii să poată „atinge în curând nemurirea”.

Teorii halucinante

Iuri, fratele mai mic al lui Kovalciuk, este și mai apropiat de Putin. Magnat media și financiar, se spune că a petrecut pandemia în izolare alături de liderul rus.

Potrivit lui Mihail Zigar, un jurnalist rus cunoscut pentru sursele sale de nivel înalt, Putin și Kovalciuk, în vârstă de 74 de ani, au petrecut ore întregi discutând modalități de „restaurare a măreției Rusiei”, înainte de invazia la scară largă a Ucrainei din 2022.

Putin și aliații săi au demonstrat de-a lungul anilor o tendință alarmantă de a crede în teorii ale conspirației.

Liderul rus a făcut anterior referire la o afirmație conform căreia Madeleine Albright, fostul secretar de stat american, considera că este „nedrept” ca Rusia să dețină întreaga Siberie.

Nu există nicio înregistrare a faptului că Albright ar fi făcut vreodată acest comentariu.

Sursa acuzației a fost în cele din urmă dezvăluită de The Moscow Times: un „experiment de citire a gândurilor” efectuat de Serviciul Federal de Gardă al Kremlinului, în 1999.

Potrivit lui Boris Ratnikov, un general-maior în retragere, clarvăzătorii ruși s-au uitat fix la o imagine a lui Albright pentru a „culege aceste informații”.

