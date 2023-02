Rihards Kols, membru al delegației letone și șef al Comisiei pentru afaceri externe din Saeima, parlamentul unicameral de la Riga, și-a exprimat nemulțumirea legată de prezența în sală a unor reprezentanți ai Rusiei, vizați de sancțiunile occidentale, și s-a adresat acestora citâdu-i pe apărătorii Insulei Șerpilor din Ucraina, care au refuzat să se predea forțelor ruse la începutul invaziei.

„Există un elefant în această încăpere, care se numește delegația Federației Ruse. Dacă aș fi un martor și cineva m-ar întreba: «Cine este criminal de război?», ei bine, eu aș arăta spre băncile din spate din această încăpere. Este pur și simplu o rușine. Este o rușine că această delegație se află aici, în special delegația care este formată din persoane sancționate care au votat pentru anexarea teritoriilor unei țări independente (…) acestea sunt principiile pe care această instituție a fost garantată să le protejeze și să le păzească! Iar noi stăm ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat!”, a spus Rihards Kols în limba engleză.

„Voi transmite un mesaj delegației ruse care se află în această sală și îi voi cita pe polițiștii de frontieră ucraineni: «Navă de război rusă, du-te dracului»”, a continuat politicianul leton, în limba rusă.

